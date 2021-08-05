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Итоги экспресс-марафона «От слов к гранту!» обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 22:05
Общество
Итоги экспресс-марафона «От слов к гранту!» обсудят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

В ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» подведут итоги летней сессии Проектного офиса социально-культурных инициатив Санкт-Петербурга. Эксперты обсудят результаты прошедшего в июле экспресс-марафона «От слов к гранту!», в рамках которого ведущие эксперты грантовых конкурсов в онлайн-формате проводили обучение представителей НКО по подготовке проектных заявок на конкурс Президентского фонда культурных инициатив. 

Как активным людям получить поддержку государства на реализацию различных инициатив? Какие направления наиболее востребованы? Как некоммерческие организации влияют на культурную жизнь Санкт-Петербурга? Какой вклад вносят НКО в развитие творческого потенциала горожан?

На эти и другие вопросы ходе эфира ответят гости студии:

  • Ольга Богомазова, директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга;
  • Наталья Грохольская, председатель комиссии по развитию гражданского общества, взаимодействию с НКО и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга, член Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности в Санкт-Петербурге при губернаторе Санкт-Петербурга;
  • Алексей Матвеев, руководитель Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица», член экспертного совета Общественной палаты Санкт-Петербурга, эксперт Федерального агентства по делам молодежи.

Пресс-конференция состоится в пятницу, 6 августа, в 16:00.

Итоги экспресс-марафона «От слов к гранту!» обсудят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  / 

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы. Их также можно озвучить удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, они обязательно прозвучат в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru.

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.

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