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Группу браконьеров с крупной партией бивней слонов задержали в Нигерии
Весь мир
Группу браконьеров с крупной партией бивней слонов задержали в Нигерии
pxhere.com  / 

Абуджа, 5 августа. Сотрудники Центра по борьбе с незаконной торговлей дикими животными (NCS) Нигерии изъяли у трех браконьеров 17 тонн чешуи панголина и 44 килограмма бивней слонов, сообщили местные таможенники.

Незаконную продукцию на сумму в 54 млн долларов пытались вывезти в Юго-Восточную Азию. Сообщается, что дорогостоящие на черном рынке части животных были добыты на территории Центральноафриканской Республики.

«Подозреваемые скоро предстанут перед судом и NCS сделает все возможное, чтобы привлечь их к ответственности», — заявил генеральный контролер таможни, полковник Хамид Ибрагима Али.

Группу браконьеров с крупной партией бивней слонов задержали в Нигерии
Global Look Press  / © Michael Runkel / imagebroker.com

Он также добавил, что в последнее время Нигерия стала центром притяжения для банд, занимающихся незаконным промыслом. Браконьеры не только противозаконно пересекают границы страны, но и уничтожают редкие виды животных. К примеру, находящийся под угрозой исчезновения панголин остается одним из самых продаваемых млекопитающих на Земле из-за спроса на его чешую в традиционной китайской медицине.

Ранее ФАН сообщал, что меры властей Намибии, направленные на борьбу с браконьерами, дали положительные результаты. В 2021 году защитники природы зарегистрировали случаи убийства только четырех черных носорогов и одного слона.

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африка нигерия браконьеры бивни слона
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