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Журналист Познер рассказал о главном достижении Путина на посту президента

  /   Обновлено: 05 августа 2021 20:26
Политика
Журналист Познер рассказал о главном достижении Путина на посту президента
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 5 августа. Президент России Владимир Путин сумел собрать страну воедино. Об этом заявил журналист и ведущий Владимир Познер.

Представитель СМИ поразмышлял о политических успехах главы государства.

«Я думаю, что главное достижение Путина — это то, что он все-таки собрал Россию воедино», — считает Познер.

Журналист объяснил, что помнит 90-е годы. Тогда Россия разваливалась. Кроме того, другие государства не обращали внимания на Москву и ее интересы. Однако Путин сумел взять под контроль ситуацию.

Ранее стало известно, что Владимир Путин посетит Башкирию и Челябинскую область. Визит состоится 6 августа.

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Все новости / Политика / Журналист Познер рассказал о главном достижении Путина на посту президента
путин россия познер
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