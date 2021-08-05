Журналист Познер рассказал о главном достижении Путина на посту президента

Москва, 5 августа. Президент России Владимир Путин сумел собрать страну воедино. Об этом заявил журналист и ведущий Владимир Познер.

Представитель СМИ поразмышлял о политических успехах главы государства.

«Я думаю, что главное достижение Путина — это то, что он все-таки собрал Россию воедино», — считает Познер.

Журналист объяснил, что помнит 90-е годы. Тогда Россия разваливалась. Кроме того, другие государства не обращали внимания на Москву и ее интересы. Однако Путин сумел взять под контроль ситуацию.

Ранее стало известно, что Владимир Путин посетит Башкирию и Челябинскую область. Визит состоится 6 августа.