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Представители трех знаков зодиака не могут жить без драмы в отношениях
Общество
Представители трех знаков зодиака не могут жить без драмы в отношениях
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Москва, 5 августа. Некоторые люди чувствуют дискомфорт в размеренном течении жизни и бессознательно ищут драму. Астролог Лиана Жемчужная назвала знаки зодиака, которым никак не живется спокойно.

Один из главных любителей драматичных ситуаций — Овны. При малейшем подозрении, что вторая половинка больше ими не дорожит, представители этого знака устроят настоящее театральный перфоманс с заламываем рук и ручьями слез. Овнам нужно постоянно быть в центре внимания, поэтому они резко реагируют, даже если их партнер ночью перевернулся к стене.

Родившиеся под созвездием Девы не прилагают никаких усилий, чтобы выставить напоказ свой гнев или истерику. Специальное представление они устроят, если вторая половинка в нужный момент обделит их похвалой и комплиментами. Представители этого знака зодиака по своей натуре жестоки и могут даже не заметить, насколько их слова глубоко ранят любимого человека.

Чемпионство по драматизму заслуженно достается Скорпионам. Стоит им встать не стой ноги с утра, как под горячую руку попадутся все, включая милую соседскую собачку. Когда представители знака не в том расположении духа, не стоит им перечить — последующее за этим представление будет сложно остановить даже вооруженной дивизии солдат. Как отмечает «Вечерняя Москва», Скорпионы очень эмоциональны, поэтому драму могут устроить на пустом месте.

Ранее победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа назвал представительниц трех знаков зодиака, которые отличаются требовательностью к партнеру и окружающим. Первое место занимают девушки, рожденные под знаком Девы.

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астрология отношения знаки зодиака
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