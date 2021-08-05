Заморозившая яйцеклетки Анна Семенович намекнула на новый роман

Москва, 5 августа. Певица Анна Семенович не скрывает своего желания стать мамой. Яйцеклетки 41-летняя звезда предусмотрительно заморозила, поэтому осталось только найти кандидата на роль отца.

Несмотря на то, что бывшая солистка группы «Блестящие» предпочитает скрывать личную жизнь, в начале года она все-таки поделилась с фанатами своими переживаниями. Оказалось, что Семенович рассталась с возлюбленным после полутора лет отношений. Звезда мечтает о детях, однако с экс-избранником семью строить не спешила. Как объяснила певица, она с самого начала сомневалась в серьезности его намерений.

Сердце красотки Анны Семенович недолго было свободным. В последнем интервью она призналась, что у нее начались новые отношения. Решительного мужчину, как охарактеризовала новоиспеченного бойфренда сама артистка, она случайно встретила в кафе. Мужчина набрался смелости и подошел познакомиться со звездой, пишет портал «Дни.ру».

«Я подумала: «Почему бы не дать ему шанс? Не выпить с ним чашку кофе?» — рассказала экс-участница «Блестящих» в шоу «Откройте, Давид».

Анна Семенович не раз отмечала, что видит рядом с собой такого же осознанного и надежного человека, как и она сама. По словам певицы, только от такого мужчины она готова родить ребенка. В юности звезда активно занималась спортом, затем начала карьеру в шоу-бизнесе — на детей и семью попросту не было времени. На заморозку яйцеклеток она решилась, когда осознала, что «часики тикают» и нужно серьезно задуматься о будущем.