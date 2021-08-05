Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 21:03
21:01
Экономика
Коррективы в налоговую систему для металлургов подготовят к концу декабря
21:00
Весь мир
Востоковед Долгов оценил вероятность эскалации ирано-израильского конфликта
20:59
Политика
Эксперт высмеял публикации Великобритании про обнаружение русских подводных лодок
20:59
Происшествия
Камнепад в горах Северной Осетии привел к гибели альпинистки из Томска
20:58
Экономика
Toyota с 2022 года прекратит выпуск флагманского седана Avalon
20:58
Происшествия
Из оросительного канала под Саратовом вытащили автомобиль с телами внутри
20:56
Экономика
Tesla выпустила упрощенную версию Model 3 для китайского рынка
20:55
Происшествия
Курскому полицейскому грозит тюрьма за вымогательство взятки в 500 тыс. рублей
20:53
Происшествия
Подросток утонул на глазах у сверстников в пруду под Пензой
20:53
Весь мир
Добровольное разоружение в ЦАР стало возможным благодаря поддержке жителей страны
Все новости

МВФ выделит Ливану финансовую помощь в размере 860 млн долларов

  /   Обновлено: 05 августа 2021 20:51
Ближний Восток
МВФ выделит Ливану финансовую помощь в размере 860 млн долларов
imf.org  /  International monetary fund

Вашингтон, 5 августа. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что Ливану будут выделены 860 млн долларов из Фонда специальных прав заимствования (СПЗ) для укрепления истощенных валютных резервов ближневосточной страны, а также для удовлетворения жизненно важных потребностей населения.

«Необходимо, чтобы СПЗ использовались ответственно и разумно. Это важно всегда, но особенно критично для Ливана, страны, находящейся в крайне тяжелом положении. Это ценный ресурс. Его необходимо использовать с максимальной выгодой для страны и ее народа», — заявила она в ходе Международной конференции в поддержку Ливана, призвав международных и местных партнеров обеспечить прозрачность и подотчетность использования СПЗ в этой стране.

Специальные права заимствования — это искусственное безналичное платежное средство МВФ, созданное в дополнение к существующим резервам членов фонда и используется для внутренних расчетов между ними, а также 14 сторонними официальными организациями.

Заявление Георгиевой прозвучало на фоне беспорядков в Бейруте, которые начались вслед за траурными мероприятиями в память о погибших в результате взрыва 2750 тонн аммиачной селитры в порту столицы 4 августа 2020 года. Катастрофа унесла жизни свыше 200 человек, более 7000 были ранены, а около 300 тысяч потеряли жилье.

Разрушения в порту приостановили поток импорта, крайне важного для экономики страны. Из-за общественного резонанса и демонстраций населения с требованием о смене властей, правительство Ливана подало в отставку, однако новый состав до сих пор не согласован из-за этноконфессиональных противоречий между президентом и кандидатами на пост премьер-министра государства.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / МВФ выделит Ливану финансовую помощь в размере 860 млн долларов
мвф ливан кризис
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru