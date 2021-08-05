МВФ выделит Ливану финансовую помощь в размере 860 млн долларов

Вашингтон, 5 августа. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева сообщила, что Ливану будут выделены 860 млн долларов из Фонда специальных прав заимствования (СПЗ) для укрепления истощенных валютных резервов ближневосточной страны, а также для удовлетворения жизненно важных потребностей населения.

«Необходимо, чтобы СПЗ использовались ответственно и разумно. Это важно всегда, но особенно критично для Ливана, страны, находящейся в крайне тяжелом положении. Это ценный ресурс. Его необходимо использовать с максимальной выгодой для страны и ее народа», — заявила она в ходе Международной конференции в поддержку Ливана, призвав международных и местных партнеров обеспечить прозрачность и подотчетность использования СПЗ в этой стране.

Специальные права заимствования — это искусственное безналичное платежное средство МВФ, созданное в дополнение к существующим резервам членов фонда и используется для внутренних расчетов между ними, а также 14 сторонними официальными организациями.

Заявление Георгиевой прозвучало на фоне беспорядков в Бейруте, которые начались вслед за траурными мероприятиями в память о погибших в результате взрыва 2750 тонн аммиачной селитры в порту столицы 4 августа 2020 года. Катастрофа унесла жизни свыше 200 человек, более 7000 были ранены, а около 300 тысяч потеряли жилье.

Разрушения в порту приостановили поток импорта, крайне важного для экономики страны. Из-за общественного резонанса и демонстраций населения с требованием о смене властей, правительство Ливана подало в отставку, однако новый состав до сих пор не согласован из-за этноконфессиональных противоречий между президентом и кандидатами на пост премьер-министра государства.