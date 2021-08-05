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Поклонники волнуются за пропавшую из виду Надежду Кадышеву
Шоу-бизнес
Поклонники волнуются за пропавшую из виду Надежду Кадышеву
Global Look Press  /  Alexander Keltik/Russian Look

Москва, 5 августа. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева заставила фанатов волноваться. Народная артистка России давно пропала из виду и не появляется на сцене.

Поклонники исполнительницы хита «Я не колдунья» беспокоятся за здоровье 62-летней знаменитости. Кадышева заметно снизила нагрузку, беспокоясь о возрасте и здоровье — за полгода она дала все пару сольных концертов.

«Кадышева периодически болеет. У нее каждый если не второй, то третий концерт переносится из-за плохого самочувствия», — сообщил промоутер Сергей Лавров kp.ru.

По его словам, солистка «Золотого кольца» может в любой момент отменить выступление, сославшись на плохое самочувствие. Как рассказал знакомый певицы, она очень боится коронавируса, поэтому соблюдает все меры предосторожности. Именно пандемия стала причиной исчезновения артистки с глаз публики.

Кадышева неоднократно сталкивалась с серьезными проблемами со здоровьем. Например, ей дважды ставили диагноз рак груди, но в первом случае опухоль оказалась доброкачественной, а во втором вердикт врачей не подтвердился.

Несколько лет назад певица перенесла сердечный приступ, пишут «Дни.ру». Кроме того, из-за трагедий в семье артистка начала страдать от тревоги и страхов, поэтому ей пришлось долго принимать антидепрессанты.

Весной в Сети появился снимок Кадышевой в компании юмориста Евгения Петросяна и певицы Надежды Бабкиной. Поклонники с трудом узнали солистку «Золотого кольца» на фото.

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певица золотое кольцо кадышева
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