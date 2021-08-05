Глава МИД Сирии Фейсал Микдад принял нового посла Сербии

Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики (САР) Фейсал Микдад получил копию верительных грамот нового посла Республики Сербия в стане Радована Стояновича.

Mikdad receives copy of credentials of the new ambassador of Republic of Serbia to Syria https://t.co/zdgvVMe1g3 — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) August 5, 2021

На официальной церемонии глава МИД САР тепло приветствовал сербского дипломата, пожелав ему успехов в исполнении своих обязанностей и укреплении связей между двумя странами. Микдад подчеркнул, что сирийско-сербские отношения исторически характеризуются дружбой.

Стоянович в свою очередь выразил стремление усердно работать на благо двух государств. Он подчеркнул, что Белград и Дамаск связывает множество соглашений и меморандумов о взаимопонимании. По его мнению, их дальнейшее обновление и активизация смогут способствовать укреплению двусторонних отношений.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Фейсал Микдад занял должность главы внешнеполитического ведомства Сирии в декабре 2020 года. На этом посту он сменил скоропостижно скончавшегося Валида аль-Муаллема. Несмотря на то, что новый глава МИД был внесен в санкционный список Евросоюза, в страны которого ему запрещен въезд, он проводит активную дипломатическую работу. Давление Запада на САР обязывает его искать новые пути для борьбы с изоляцией государства.

В частности, при активном участии министерства в последние месяцы в стране прошла серия международных выставок и форумов, гостями которых стали представители других государств. Это способствовало заключению новых экономических контрактов и привлечению иностранных специалистов для послевоенного восстановления Сирии. Также ведомство участвует в комплексной работе по возвращению сирийских беженцев на родину.