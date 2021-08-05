Как создать гармоничную связь между родителями и детьми, обсудят в «Патриоте»

В России родители все чаще обращают внимание не только на образование детей, но и на воспитание. В семьях начинают думать о совместном досуге детей и взрослых, общих интересах, эмоциональном развитии ребенка, его умении сострадать. Однако у общества и государства до сих пор нет четкого понимания, должны ли заниматься воспитанием детей в школах или это задача родителей. Фактически дети часто оказываются предоставлены сами себе, и если раньше воспитывала улица, то сейчас этим активно занимается интернет.

Как создать гармоничную связь между родителями и детьми? Нужно ли в наше время учить ребенка хорошим манерам и этикету? Как пробудить в детях интерес к культуре и искусству? Могут ли родители дать детям уверенность для общения в любом обществе, возможность почувствовать себя частью великой культуры и истории? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Гости пресс-центра:

Яна Кушаковская , основатель и директор Центра Благородного Воспитания;

, основатель и директор Центра Благородного Воспитания; Алиса Юркова , основатель и руководитель федеральной сети детских центров «Страна Чудес»;

, основатель и руководитель федеральной сети детских центров «Страна Чудес»; Анна Папушева , актриса театра и кино, главный режиссер творческого объединения Анны Папушевой «Дом Шредера»;

, актриса театра и кино, главный режиссер творческого объединения Анны Папушевой «Дом Шредера»; Рустам Караханов, соучредитель Центра Благородного Воспитания.

Эфир состоится в пятницу, 6 августа, в 11:00.

unsplash.com / Marisa Howenstine

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Прямой эфир пройдет здесь.

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