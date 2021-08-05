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Как создать гармоничную связь между родителями и детьми, обсудят в «Патриоте»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 22:04
Общество
Как создать гармоничную связь между родителями и детьми, обсудят в «Патриоте»
Федеральное агентство новостей  / 

В России родители все чаще обращают внимание не только на образование детей, но и на воспитание. В семьях начинают думать о совместном досуге детей и взрослых, общих интересах, эмоциональном развитии ребенка, его умении сострадать. Однако у общества и государства до сих пор нет четкого понимания, должны ли заниматься воспитанием детей в школах или это задача родителей. Фактически дети часто оказываются предоставлены сами себе, и если раньше воспитывала улица, то сейчас этим активно занимается интернет.

Как создать гармоничную связь между родителями и детьми? Нужно ли в наше время учить ребенка хорошим манерам и этикету? Как пробудить в детях интерес к культуре и искусству? Могут ли родители дать детям уверенность для общения в любом обществе, возможность почувствовать себя частью великой культуры и истории? На эти и другие вопросы ответят участники пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Гости пресс-центра:

  • Яна Кушаковская, основатель и директор Центра Благородного Воспитания;
  • Алиса Юркова, основатель и руководитель федеральной сети детских центров «Страна Чудес»;
  • Анна Папушева, актриса театра и кино, главный режиссер творческого объединения Анны Папушевой «Дом Шредера»;
  • Рустам Караханов, соучредитель Центра Благородного Воспитания.

Эфир состоится в пятницу, 6 августа, в 11:00.

Как создать гармоничную связь между родителями и детьми, обсудят в «Патриоте»
unsplash.com  / Marisa Howenstine

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задать свои вопросы. Их также можно озвучить удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, они обязательно прозвучат в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru.

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894.

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55.

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