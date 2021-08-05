Как проходит урегулирование ситуации в сирийской провинции Деръа

Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) в провинции Деръа реализуют операцию по обеспечению безопасности региона. В рамках этой инициативы проводится патрулирование территории и контроль над соблюдением режима прекращения огня.

Подробности о деятельности правительственных сил на юге страны — в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

Генерал-майор в отставке Муфлих Насралла, член Народного совета от провинции Деръа, рассказал корреспонденту ФАН, что ситуация в регионе в последние недели существенно обострилась. Из-за агрессивных действий членов радикальных формирований и активизации спящих ячеек террористических группировок в Деръа прибыло подкрепление САА с танками и артиллерией. Это необходимо для того, чтобы добиться строгого выполнения договора о прекращении огня и проконтролировать реализацию достигнутых ранее соглашений.

До недавнего времени наиболее неблагоприятная обстановка прослеживалась в городском районе Аль-Балад и населенном пункте Аль-Карак, которые находятся под контролем боевиков. Им правительственная армия уделит особое внимание.

Global Look Press / Ammar Safarjalani/Xinhua

В результате мирных переговоров в начале августа, организованных при посредничестве сотрудников ЦПВС (Центр примирения враждующих сторон) РФ, было достигнуто предварительное соглашение о прекращении боевых действий. Однако спустя некоторое время радикалы возобновили свои атаки, выпустив несколько ракет по районам, населенным мирными жителями. Новые усилия российских военных позволили добиться возвращения к перемирию и его продления.

«Структуры безопасности провинции Деръа и военные комитеты намерены избежать кровопролития и разрушений. При поддержке российских коллег было достигнуто соглашение о прекращении огня и любых преступных операций, которые ранее совершались боевиками», — рассказал Муфлих Насралла.

По его словам, результатом последнего обострения стали новые нападения, похищения и убийства мирных жителей, а также разрушение гражданской инфраструктуры. Однако принятые дипломатические меры позволили остановить вспышку насилия. Впрочем, нельзя сказать, что эта инициатива дается всем сторонам конфликта легко — периодически члены радикальных группировок открывают огонь.

Для пресечения такого рода инцидентов в настоящее время перед силами САА стоит задача создать в регионе несколько военных пунктов в Деръа и его окрестностях. Также служащие прочесывают территорию для поиска оставленных боевиками взрывных устройств и занимаются разминированием. Параллельно с этим оборудуются пункты временного размещения граждан, дома которых пострадали в результате недавних атак. Там им предоставляется продовольствие, медикаменты и вещи первой необходимости.

Федеральное агентство новостей /

В соответствии с недавними договоренностями, сирийская сторона и сотрудники ЦПВС РФ намерены провести кампанию по полному разоружению боевиков. Членам вооруженных группировок, согласившимся прекратить боевые действия и желающим вернуться к мирной жизни, будет предоставлено такое право.

«Мы с одобрением приветствовали прибытие в регион россиян. Россия — друг и союзник Сирии. Сейчас при ее участии обсуждаются меры по поводу демилитаризации района и договора о разоружении боевиков. Это касается сдачи оружия правительственным силам. Причем любого — тяжелого, среднего или легкого стрелкового», — сообщил Муфлих Насралла.

Те боевики, которые не согласны с этим по условиям мирного договора, должны покинуть провинцию. Им предоставлена возможность свободно перебраться в неподконтрольные правительственным войскам регионы. По плану Дамаска в кратчайшие сроки необходимо добиться спокойствия и мира на всей территории Деръа.