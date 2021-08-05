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Меняется состав атмосферы: специалист объяснил причину образования смерчей в России

  /   Обновлено: 05 августа 2021 20:12
Общество
Меняется состав атмосферы: специалист объяснил причину образования смерчей в России
admkrai.krasnodar.ru  /  Пресс-служба Администрации Краснодарского края

Санкт-Петербург, 5 августа. Объяснения, как климатические изменения оказывают влияние на стихийные бедствия, дал российский общественный деятель Элмурод Расулмухамедов.

Изменения в сферах экологии, погоды и природы связаны с тем, что во многих регионах наблюдается антропогенная нагрузка. Председатель Московской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов рассказал об этом в эфире Медиагруппы «Патриот».

«У нас меняется состав атмосферы, там стало очень много влаги, и это следствие потепления. Температура потеплела в среднем, и вода испаряется, поэтому много влаги, а влага меняет характеристику больших воздушных потоков. То есть воздух стал тяжелее, поэтому у нас появились долгосрочные явления, на границе циклонов и антициклонов могут образовываться смерчи», — объяснил специалист.

Долгосрочное погодное явление сказывается на климате. Смерчи, резкие порывистые ветра и обвальные дожди считаются побочными явлениями погодных изменений, рассказал эксперт. Расулмухамедов также высказался о последствиях наблюдаемых перемен.

«Мы меньше всего пострадаем от этого, только можем в деньгах это все посчитать, но отдельные природные виды исчезают, и это наша зона ответственности», — отметил он.

Ряд стихийных бедствий отмечается по всему миру. В Европе фиксируются наводнения, в Иране — засухи, в России и Турции горят леса. Явления обсудили в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» на тему «Связаны ли стихийные бедствия с изменением климата?».

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эфир стихийные бедствия медиагруппа патриот изменения климата
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