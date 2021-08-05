Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 21:02
21:00
Весь мир
Востоковед Долгов оценил вероятность эскалации ирано-израильского конфликта
20:59
Политика
Эксперт высмеял публикации Великобритании про обнаружение русских подводных лодок
20:59
Происшествия
Камнепад в горах Северной Осетии привел к гибели альпинистки из Томска
20:58
Экономика
Toyota с 2022 года прекратит выпуск флагманского седана Avalon
20:58
Происшествия
Из оросительного канала под Саратовом вытащили автомобиль с телами внутри
20:56
Экономика
Tesla выпустила упрощенную версию Model 3 для китайского рынка
20:55
Происшествия
Курскому полицейскому грозит тюрьма за вымогательство взятки в 500 тыс. рублей
20:53
Происшествия
Подросток утонул на глазах у сверстников в пруду под Пензой
20:53
Весь мир
Добровольное разоружение в ЦАР стало возможным благодаря поддержке жителей страны
20:51
Общество
Пол Маккартни призвал фанатов «быть крутыми» и вакцинироваться от коронавируса
Все новости

Военные США и Омана начали совместные учения в районе Персидского залива

  /   Обновлено: 05 августа 2021 20:24
Ближний Восток
Военные США и Омана начали совместные учения в районе Персидского залива
Global Look Press  /  US Navy

Маскат, 5 августа. Вооруженные силы США и Омана начали проведение 11-дневных совместных учений под названием «Долина огня» недалеко от американской базы Тумрейт, которая находится неподалеку от одноименного города в султанате.

К мероприятию привлекаются пехотные, танковые, артиллерийские, десантные, инженерные войска, авиация королевских ВВС и подразделения связи.

Тренировка проходит в рамках ежегодных программ Вашингтона по обмену опыта в военной сфере с союзными странами. Целью учений названо «поддержание боеготовности и боеспособности» национальных ВС двух государств.

Проведение этого мероприятия совпало с ростом напряженности в зоне Персидского залива после недавней атаки неустановленного беспилотного летательного аппарата на нефтяной танкер у побережья Омана, а также захвата другого нефтеналивного судна в районе ОАЭ. В обоих случаях официальными лицами ряда стран Запада был обвинен Иран, который свою причастность отрицает.

Оман занимает относительно нейтральную позицию по наиболее острым региональным вопросам и сохраняет добрососедские отношения с большинством стран Персидского залива. Вместе с тем страна регулярно проводит военные тренировки как с союзниками из НАТО, так и с другими ближневосточными государствами.

Например, в июне султанат вместе с Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ и Иорданией принял участие в учениях ВВС, которые прошли на саудовской базе «Принц Султан». Во время мероприятия стороны отрабатывали планирование и выполнение различных операций, включая выброску десанта.

Ранее, в конце марта, военно-морские силы Омана вместе с Королевским флотом Великобритании, ВМС США и Франции провели восьмидневные морские маневры «Острый кинжал», в ходе которых войска тренировались налаживать боевое взаимодействие на суше, воде и в воздухе, а также практиковались в тралении заминированных фарватеров.

Вернуться назад

Все новости / Ближний Восток / Военные США и Омана начали совместные учения в районе Персидского залива
сша оман военные учения
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru