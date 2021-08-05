Военные США и Омана начали совместные учения в районе Персидского залива

Маскат, 5 августа. Вооруженные силы США и Омана начали проведение 11-дневных совместных учений под названием «Долина огня» недалеко от американской базы Тумрейт, которая находится неподалеку от одноименного города в султанате.

К мероприятию привлекаются пехотные, танковые, артиллерийские, десантные, инженерные войска, авиация королевских ВВС и подразделения связи.

Тренировка проходит в рамках ежегодных программ Вашингтона по обмену опыта в военной сфере с союзными странами. Целью учений названо «поддержание боеготовности и боеспособности» национальных ВС двух государств.

Oman, US hold joint military exercise ‘Valley of Fire 2021’ https://t.co/xxO7n5pcWJ — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) August 4, 2021

Проведение этого мероприятия совпало с ростом напряженности в зоне Персидского залива после недавней атаки неустановленного беспилотного летательного аппарата на нефтяной танкер у побережья Омана, а также захвата другого нефтеналивного судна в районе ОАЭ. В обоих случаях официальными лицами ряда стран Запада был обвинен Иран, который свою причастность отрицает.

Оман занимает относительно нейтральную позицию по наиболее острым региональным вопросам и сохраняет добрососедские отношения с большинством стран Персидского залива. Вместе с тем страна регулярно проводит военные тренировки как с союзниками из НАТО, так и с другими ближневосточными государствами.

米海軍中央司令部、オマーン主導のKhunjar Hadd演習に参加 26日



U.S. Naval Forces Central Command Participates in Oman-led Exercise Khunjar Hadd 26 https://t.co/fYSN6IxIbI — ami (@AmiFactors) March 9, 2021

Например, в июне султанат вместе с Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ и Иорданией принял участие в учениях ВВС, которые прошли на саудовской базе «Принц Султан». Во время мероприятия стороны отрабатывали планирование и выполнение различных операций, включая выброску десанта.

Ранее, в конце марта, военно-морские силы Омана вместе с Королевским флотом Великобритании, ВМС США и Франции провели восьмидневные морские маневры «Острый кинжал», в ходе которых войска тренировались налаживать боевое взаимодействие на суше, воде и в воздухе, а также практиковались в тралении заминированных фарватеров.