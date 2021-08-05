Президент ФЗНЦ заявил, что РФ продолжит отстаивать права жителей Южной Осетии и Абхазии

Санкт-Петербург, 5 августа. Призыв Запада к Москве отменить решение о признании Южной Осетии и Абхазии является попыткой ослабить РФ. Об этом заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Ранее семь стран-членов Совбеза ООН в совместном заявлении потребовали от России отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии. Кроме того, западные страны потребовали от Москвы вывести военный контингент с территорий этих республик. Авторами заявления выступили представители Франции, Великобритании, Норвегии, Албании, Ирландии, Эстонии и США, передает интернет-издание «Народные новости».

Шугалей выразил уверенность, что западных политиков не интересует судьба простых жителей Абхазии и Южной Осетии, так как они пытаются ослабить влияние России в регионе. Он также добавил, что Москва продолжит отстаивать права жителей республик.

«Абхазы и осетины имеют право на государственное самоопределение, и Москва, конечно, это право должна защищать. У России нет никаких проблем с тем, чтобы отстаивать право республик свободно развиваться. Заявление Совбеза — просто попытка чиновников отработать свои деньги», — пояснил эксперт.

В августе 2008 года Грузия направила войска в Южную Осетию, чтобы захватить республику. В ситуацию вмешалась Россия, после чего грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов прокомментировал требование западных стран к России. По его словам, данное заявление является попыткой Запада продемонстрировать Грузии свою поддержку и оказать давление на Москву.