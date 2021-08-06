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Режиссер Воронков рассказал, как актер Игорь Гаспарян оказался на волосок от смерти
Шоу-бизнес
Режиссер Воронков рассказал, как актер Игорь Гаспарян оказался на волосок от смерти
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Актер Игорь Гаспарян сегодня празднует 47-й день рождения. В беседе с ФАН киноактер, режиссер кино и телевидения, сценарист и кинопродюсер Максим Воронков поздравил именинника и рассказал захватывающую историю. Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом в своих проектах.

«Он талантливый человек. Целеустремленный. У меня только положительные эмоции. Он всегда профессионально относится к роли, подготовлен. С ним интересно работать. Он словно солнышко в коллективе. Я брал его на многие проекты. Он как мой талисман», — сказал режиссер.

Режиссер Воронков рассказал, как актер Игорь Гаспарян оказался на волосок от смерти
кадр из фильма «Испанский вояж Степаныча»  / 

Максим Воронков также вспомнил невероятный случай, который произошел с Игорем Гаспаряном.

«Он снимался у меня в «Искателях приключений» в Таиланде. С каскадером должен был пролететь над рекой. Тогда специалисты немного неправильно наладили тросы. Один запутался, и артисты повисли над пропастью. Ситуация была патовая. Игорь очень мужественно все перенес. Без страховки вернулся назад. Крепкий, спортивный человек. Несмотря на реальную опасность для жизни, он умудрился выкрутиться. Одним словом, везунчик», — поведал собеседник ФАН.

Режиссер Воронков рассказал, как актер Игорь Гаспарян оказался на волосок от смерти
wikimedia.org  / Ras.sham / CC BY-SA 3.0

В завершение режиссер поделился сердечными поздравлениями в адрес именинника.

«Крепкого здоровья! Чтобы он всегда был на высоте!» — заключил Максим Воронков.

Ранее режиссер Антон Федотов через ФАН поздравил с днем рождения актрису Марину Могилевскую. По его словам, в одном из разговоров артистка призналась ему, что не умеет быть сволочью, хотя, по ее мнению, это необходимо в шоу-бизнесе.

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Все новости / Шоу-бизнес / Режиссер Воронков рассказал, как актер Игорь Гаспарян оказался на волосок от смерти
день рождения воронков игорь гаспарян
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