Шесть объектов транспортной инфраструктуры построят через два года в Кронштадте

Музеи и объекты культурного наследия станут доступнее для гостей и жителей Санкт-Петербурга. До 2024 года в Кронштадте планируют завершить масштабный строительный комплекс.

«Уже много сделано, да, то есть, за последние три года было выполнено два капитальных ремонта мостов — искусственных сооружений. В этом году было сделано два объекта текущего ремонта дорог. В планах также проспект Ленина — это следующий год. Конечно же, очень большие перспективы в части строительства и реконструкции дорог», — планирует заместитель председателя комитета по развитию транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Богданов.

Один из объектов строительства — Кронштадтское шоссе. Сейчас часть дороги имеет четыре и две полосы. Из-за этого возникают пробки. «Узкое горлышко» особенно ощутимо в летние выходные. Жителям Кронштадта и туристам не разъехаться на такой дороге.

Пешеходная набережная появится от морского портового комплекса до сквера «Инчхон». Кроме того, планируется строительство трех объектов на территории седьмого и восьмого кварталов. На все проекты выделили 5 миллиардов рублей.