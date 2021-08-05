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Шесть объектов транспортной инфраструктуры построят через два года в Кронштадте
ФАН-ТВ
Шесть объектов транспортной инфраструктуры построят через два года в Кронштадте

Музеи и объекты культурного наследия станут доступнее для гостей и жителей Санкт-Петербурга. До 2024 года в Кронштадте планируют завершить масштабный строительный комплекс.

«Уже много сделано, да, то есть, за последние три года было выполнено два капитальных ремонта мостов — искусственных сооружений. В этом году было сделано два объекта текущего ремонта дорог. В планах также проспект Ленина — это следующий год. Конечно же, очень большие перспективы в части строительства и реконструкции дорог», — планирует заместитель председателя комитета по развитию транспорта и инфраструктуры Санкт-Петербурга Александр Богданов.

Один из объектов строительства — Кронштадтское шоссе. Сейчас часть дороги имеет четыре и две полосы. Из-за этого возникают пробки. «Узкое горлышко» особенно ощутимо в летние выходные. Жителям Кронштадта и туристам не разъехаться на такой дороге.

Пешеходная набережная появится от морского портового комплекса до сквера «Инчхон». Кроме того, планируется строительство трех объектов на территории седьмого и восьмого кварталов. На все проекты выделили 5 миллиардов рублей.

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петербург кронштадт строительство инфраструктура
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