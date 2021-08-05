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Туристы заметили принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые тайком отправились в поездку
Общество
Туристы заметили принца Уильяма и Кейт Миддлтон, которые тайком отправились в поездку
Prt Scr instagram.com  /  @kensingtonroyal

Лондон, 5 августа. Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон тайком сбежали из дворца и отправились в поездку с детьми, чтобы отдохнуть от будней.

Герцог и герцогиня Кембриджские совершили небольшое путешествие, не покидая пределов родной страны. Супруги отправились на острова Силли вместе с сыновьями и дочерью. Семья уже отдыхала здесь в прошлом году. Кроме того, внук королевы бывал на островах в детстве с матерью, отцом и братом.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон хотели избежать публичного внимания, однако туристы все равно заметили членов королевской семьи. По словам одного из отдыхающих, супруги не планировали выделяться и выбрали жилье без изысков.

«Место, где они остановились, было довольно скромным и уж точно не слишком роскошным», — отметил инсайдер издания The Sun.

Отдых герцога и герцогини Кембриджских оказался омрачен не только вниманием окружающих. В период пребывания семьи на островах в этом регионе воцарилась неблагоприятная погода. Разбушевавшиеся ливни и грозы не давали внуку Елизаветы II и его супруге наслаждаться прогулками, пишут «Дни.ру».

Кейт Миддлтон ранее получила новую должность, которой лишился принц Гарри после отказа от королевских привилегий. Герцогиня Кембриджская стала главой союза Англии по регби.

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Принц Уильям королевская семья миддлтон
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