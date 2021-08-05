Star Парад. Что происходит за кулисами телешоу «Форт Боярд»?

Новым гостем передачи Star Парад стал популярный актер, ведущий «Орла и Решки», а также коллега Даны Борисовой по телешоу «Форт Боярд» — Петр Романов. В этом выпуске вы узнаете о том, с какой из двух известных Маш Вебер дружит наш герой, о закулисной жизни смельчаков из французской крепости «Форт Боярд», а также о том, сколько букв «Т» в слове «тригонометрия».

Наша бессменная ведущая Дана Борисова и герой программы Петр Романов недавно вернулись из Франции, где снимались в новом сезоне телешоу «Форт Боярд», премьера которого состоится на СТС этой осенью. Им было что обсудить. В частности, каково это — путешествовать по Европе в эпоху коронавируса, есть ли качественный контент в социальной сети TikTok. Романов расскажет о своей карьере, творческих планах и личной жизни в новом выпуске передачи Star Парад.