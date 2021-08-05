Астролог назвала ритуал для привлечения денег в роковое новолуние 8 августа

Через три дня, 8 августа 2021 года, будет новолуние в созвездии Льва, но в ведической астрологии отсчет идет с учетом поправок, поэтому в соответствии с ней новолуние пройдет в знаке Рака, а уже 9 августа ожидается парад планет во Льве.

Новолуние — это время обновления и перемен, но в то же время необходимо помнить, что нужно беречь себя, поскольку именно в этот период многие чувствуют усталость и выгорание.

Как новолуние может повлиять на людей и на каком знаке зодиака оно особенно отразится, ФАН рассказала ведический астролог Яна Ваганова.

«8 августа — не только зеркальная дата, но и день, когда можно перезапустить процессы в жизненном сценарии, добавить позитива, а кому-то и огонька. Восьмерка — символ бесконечности, а еще — изобилия, достатка и королевской жизни. 8 августа в 16:52 по московскому времени будет новолуние в знаке Рака, а на следующий день пройдет парад планет во Льве», — рассказала собеседница ФАН.

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Яна Ваганова отметила, что само новолуние будет не из простых. Оно обладает мистической силой: добавит резкость в отношения, придаст силу словам, мыслям и эмоциям.

«Два светила в соединении с Меркурием проявятся через структурность мысли, инсайты и идеи. Кто-то встретит новых знакомых, к кому-то нагрянут родственники. Следите за языком: в этот день вы способны наговорить то, о чем потом много раз пожалеете. Рак — самый домашний знак, поэтому всплывут вопросы быта, счастья и здоровья», — объяснила астролог.

Рак — гиперчувствительный, эмоциональный знак, поэтому сны в воскресенье и понедельник пророческими не будут, отметила Ваганова. Также собеседница агентства посоветовала не носить 8 августа темную одежду.

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«Ритуал, чтобы были деньги. Новолуние в Раке связано с домом и водой, поэтому вот самый подходящий ритуал — моем пол денежной водой. Рецепт: кладем в ведро с водой несколько монет (не жалейте, сыпьте от души), а пока мешаем, представляем, сколько вы можете получить и что можете на них сделать. Чем ярче образ, тем сильнее энергетический посыл, так получается мощная заряженная вода. Пол моем во всех комнатах, в каждом закуточке», — рассказала ведический астролог.

Далее монеты необходимо разложить по углам. Они могут пролежать до получения крупной суммы или до следующего подобного ритуала.

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