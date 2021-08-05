Эксперт объяснил, как связаны стихийные бедствия в мире с изменением климата

Лето 2021 года заставило человечество столкнуться со стихией, которую оно оказалось не в силах усмирить. Наводнения в Европе, засуха в Иране, пожары в Турции и в России, смерчи в Тверской области и в Татарстане — в чем причина этих стихийных бедствий? Связаны ли они с изменениями климата или это нормальные явления для нашей планеты? Как меняется экологическая ответственность человека в нашей стране? В опасности ли природа России? Нужно ли вводить плату за посещение лесов, заповедников, геологических памятников? Поможет ли такая мера лучше сохранить природное богатство? Как воспитывают экологическое мышление в школах? Возможно ли свести к нулю человеческий фактор в появлении лесных пожаров?

На эти и другие вопросы в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН ответил председатель Московской городской общественной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Элмурод Расулмухамедов.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Изменение климата или кара Божия?

Одной из главных причин стихийных бедствий в мире эксперт называет антропогенную нагрузку. Человеческий фактор влияет на долгосрочные изменения, подчеркнул он, это приводит к тому, что в целых регионах меняется экология, природа и погодные условия.

«При этом большая часть населения земли верят в Бога, и для них это может быть объяснением. Но для людей науки все-таки есть ощущение, что это продолжение долгосрочных изменений, связанных с антропогенными факторами», — заявил Элмурод Расулмухамедов.

Смерчи в России и в Татарстане

ФБА Экономика сегодня / ФБА Экономика сегодня

Разрушительные смерчи и холодный фронт в Тверской области, торнадо и его жуткие последствия в Татарстане специалист объяснил изменением состава атмосферы.

«Там стало очень много влаги, средняя температура повысилась, вода испаряется. Влага меняет характеристику больших воздушных потоков, воздух стал тяжелее, поэтому у нас появились долгосрочные явления, на границе циклонов и антициклонов могут образовываться смерчи из-за перепада давления. Когда долго висит антициклон и при этом граница находится на середине умеренной зоны, такое долгосрочное погодное явление меняет климат, а смерч, резкий порывистый ветер, обвальные дожди — это все побочные явления, проявление климатических изменений», — рассказал гость пресс-конференции.

Пожары и вина человека

В 2020 году «Авиалесоохрана» заявляла, что причиной 62% возгораний является человек, обратил внимание Элмурод Расулмухамедов. Однако если говорить про Якутию, то там большие площади пожаров удалены от людей и часть очагов является природной, добавил он.

«В этом регионе жара стояла довольно долго в этом году. Тундра, лес, тайга подсохли и стали уязвимы для пожаров. Там страдает уникальный животный мир, наши леса уникальные, а лесотундра — это трава, то есть все горит на небольшом уровне, а потом тяжело восстанавливается, дым попадает в населенные пункты и плохо влияет на здоровье людей», — отметил спикер.

Помимо Якутии задымленность сейчас наблюдается и на севере Красноярского края, угрозы для жилых районов там нет, но люди все равно страдают от дыма и мелкой сажи, с сожалением констатировал Элмурод Расулмухамедов.

Плата за лесную прогулку

При росте антропогенной нагрузки взимание платы за посещение лесов, заповедников и других природных объектов эксперт считает оправданным. По его мнению, это может обеспечить безопасное пребывание человека на природе.

«Тут есть важный аспект: если я принял оплату, то я вас зарегистрировал, значит, я понимаю, кто и куда пошел, это вопрос безопасности. Мы предлагаем автоматическое страхование по относительно опасному маршруту, то есть люди платят не только за вход, но и за страховой полис, что нормально для туристического бизнеса. Так мы можем отслеживать маршруты людей и, соответственно, обеспечивать их безопасность», — пояснил специалист.

Экологическое воспитание

voda.org.ru / Пресс служба Федеральной целевой программы «Вода России»

По словам Элмурода Расулмухамедова, даже при значительном влиянии природы на некоторые климатические изменения, человеческий фактор при этом гораздо более серьезный. Именно поэтому важно с детства приучать людей к экологической сознательности, считает он.

«Мы бьемся, чтобы организации, такие как наши, допустили в школы для проведения мероприятий, потому что я сторонник практических занятий. Нужно не просто рассказать что-то в классе, а вывести на природу детей и показать, что можно, а что нет. У нас есть методики, специальное оборудование, чтобы школьники могли сами собирать информацию об окружающей среде. Нужно это превращать в школьную привычку, как и нужно восстанавливать сбор макулатуры, который приведет к тому, что у нас свалки не будут гореть», — поделился мнением Элмурод Расулмухамедов.

Что касается сбора пластика, который порой игнорируют даже взрослые люди, то в нашей стране также необходимо проводить в этом направлении просветительскую работу, отметил эксперт.

«Если собирать, то только востребованный пластик, и не производить тот, который не подлежит рециклингу или перерабатывается сложно. Некоторые одноразовые материалы уже запрещены, потому что это мгновенное удобство наносит долгосрочный вред окружающей среде. Эпидемия одноразовости уже заканчивается, и мы можем прорабатывать альтернативные решения», — заявил спикер.

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Элмурод Расулмухамедов подчеркнул, что уже подготовлены документы для запрета некоторых одноразовых изделий.

«Это касается мелких изделий, например пластиковых пакетов. Сейчас нужно порепетировать с законодательством и предложить альтернативу», — добавил он.

В завершение специалист сказал, что антропогенный фактор и ошибки человека учитываются. Уже активизировались климатические программы, но повестка от этого не становится менее глобальной. По его словам, единение с природой и необходимость заботиться о ней помогла осознать, как ни странно, пандемия и самоизоляция.

«Мы — дети природы, самые шаловливые, самые капризные, но дети природы. На изоляции по улицам разгуливали перелетные утки, гнезда вились — и это было удивительно. Буквально три месяца снижения нагрузки — и природа начинает восстанавливаться. Это дает понимание, куда нужно двигаться: нам нужно оптимизировать жизнь, вписывать природу в каждой агломерации, каждого города, каждого человека», — заключил Элмурод Расулмухамедов.

Ранее ФАН сообщал, что Министерство природы РФ подготовило законопроект о внесении новых штрафов в КоАП за загрязнение воздуха. Ведомство планирует дополнить существующую статью 8.21 кодекса.