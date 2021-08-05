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Милосердие России не знает границ, или Почему с Украины массово бегут люди
Политика
Милосердие России не знает границ, или Почему с Украины массово бегут люди
Федеральное агентство новостей  /  Василий Таран

Эксперты аналитического центра НАФИ подготовили специальный отчет на основании официальных данных Росстата, касающийся темы миграции в Россию. Благодаря проведенному анализу стало известно, из каких стран чаще всего приезжают трудовые мигранты.

Согласно документу, всего за 2021 год в Россию приехало 565 тысяч трудовых мигрантов. Из них более 90% — граждане стран — членов СНГ. Лидером среди государств, из которых чаще всего приезжают в РФ, остается Украина. Именно на граждан этой страны приходится примерно 24% от общего числа рабочих мигрантов.

Как заявил ФАН военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, скорее всего, киевские власти целенаправленно добиваются массового бегства людей из страны. Специалист напомнил последнее высказывание президента Владимира Зеленского о том, что русские жители Донбасса должны уехать в РФ, поскольку им нет места на Украине.

«Сегодня Зеленский ненавязчиво попросил русских проследовать на выход. Все это напоминает ситуацию, которая развернулась в период с 1933 по 1945 годы, когда евреи были вынуждены покинуть место жительства в связи с преследованиями со стороны нацистов. Некоторые уехали, а остальные оказались в концлагерях. Напомню, что каждый человек имеет право называться тем, кем он является по рождению», — сказал собеседник ФАН.

По словам эксперта, милосердие России не знает границ, поэтому граждане Украины и выбирают ее для комфортной и мирной жизни.

Милосердие России не знает границ, или Почему с Украины массово бегут люди
Prt Scr youtube.com  / Мир 24

«Я вот сколько живу и все время убеждаюсь в том, что Россия — самая толерантная страна, где все национальности живут в мире и дружбе. Кроме того, из-за таких высказываний киевских политиков с Украины за границу выехало большое количество людей. Многие украинцы приехали в Россию. Милосердие нашего государства не знает границ. Украинцы свободно работают на территории России, никаких претензий к ним нет», — сообщил он.

По словам Василия Дандыкина, Донбасс злит киевское руководство, поэтому Вооруженные силы Украины в последнее время стали регулярно обстреливать мирные районы Донецкой и Луганской народных республик.

«Сегодня на Украине становится все меньше людей, которые называют себя русскими. Есть только один островок надежды и Русского мира, который, несмотря ни на что, не сдается, — Донбасс. Естественно, это не может не вызывать злость у Зеленского, поэтому он и делает подобного рода заявления про русских жителей Донбасса. Поэтому все подобные заявления Зеленского, естественно, сказываются и на обстановке на линии фронта в Донбассе. Кто-то очень хочет окончательно сорвать Минские соглашения», — резюмировал Василий Дандыкин.

Президент Украины Владимир Зеленский стремительно теряет поддержку населения. В 2021 году деятельность главы государства одобрили менее 30% украинцев.

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