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Психолог Суздальцева объяснила, как защититься от энергетических вампиров
Общество
Психолог Суздальцева объяснила, как защититься от энергетических вампиров
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Каждому из нас встречаются люди, после контакта с которыми мы чувствуем себя опустошенными, даже если общение было вполне себе позитивным. Так называемые энергетические вампиры могут быть и на работе, и в кругу друзей, и даже в семье. Как себя защитить и обезопасить при взаимодействии с такими «кровососами»? Об этом ФАН узнал у практикующего психолога и гештальт-терапевта Людмилы Суздальцевой.

«Что значит энергетический вампир? С точки зрения психологии речь идет о жестком нарушении границ. То есть человек влезает в мое пространство, в мои интересы, в мои границы и шебуршит там. По большому счету люди так делают, ведь мы все нарушаем границы друг друга. И моя забота — свои границы отстоять», — объясняет психолог.

Примеров такого поведения может быть масса. Наверняка в вашем кругу знакомых есть человек, который постоянно садится на уши, разговор с ним с трудно остановить. Или же ваш родственник или коллега давно взял за привычку жаловаться вам на жизнь при любом удобном случае. И там, и там ответственность за итоги такого контакта лежит на вас, и главное здесь — уметь отслеживать собственные границы и дискомфорт.

«То, о чем я говорю все время, о чем все психологи говорят — будьте чувствительны к себе, следите за тем, где вам плохо и от чего вам становится плохо. Заботьтесь о себе. Если вам не нравится какой-то человек, не общайтесь с ним», — предлагает Людмила Суздальцева.

Психолог Суздальцева объяснила, как защититься от энергетических вампиров
pixabay.com  / 

Звучит, конечно, просто, но мы понимаем, что так поступить получается далеко не всегда. Кому-то легко рвать приятельские связи или оставаться толстокожим при общении с начальством, а кто-то отдает всего себя общению с токсичными людьми и не может по разным причинам исключить их из своей жизни. Универсальный совет, по мнению психолога, — думать в первую очередь о себе, будь то ситуация личная или рабочая.

«Другое дело, конечно, что это навык не хуже иных прочих. А нас, к сожалению, не очень этому учат. Я, например, целенаправленно воспитывала внимание к себе, к своему дискомфорту: как я отношусь элементарно к тому, удобно ли мне сидеть, ведь это тоже высасывает силы и здоровье. Это вообще базовая вещь, с которой можно начинать практически все», — советует специалист.

Можно начать с малого. Попробуйте, если вы никогда этого не делали, сказать другу или близкому человеку: «Я не готов сейчас уделять этому время». Мягкий, но утвердительный отказ не разрушит ваши отношения, а вот очертить личные границы и их значимость поможет. Другое дело, что для воспитания такого навыка требуется не только желание, но и внешняя помощь в виде грамотной психотерапии.

«Психотерапия, по большому счету, для того и нужна — для придания значения себе. Ведь почему мы так часто слушаем тех, кто жалуется, кто из года в год повторяет одно и то же вместо того, чтобы что-то сделать со своей жизнью? [Мы это делаем] для того, чтобы быть хорошими, как будто другой человек имеет большее значение, чем мы», — говорит эксперт.

Психолог Суздальцева объяснила, как защититься от энергетических вампиров
freepik.com  / Racool_studio

Работа со специалистом поможет развить более осознанное отношение к себе, но не скатиться при этом в нездоровый эгоизм, где нет места никому и ничему важному, кроме твоей персоны. Ведь, как бы то ни было, люди в одиночестве не выживают, заключает Людмила Суздальцева.

Ранее психолог Надежда Акимова рассказала, как бороться с летней депрессией. Она советует больше ходить пешком в хорошую погоду, а также начать вести дневник радости.

Психолог Суздальцева объяснила, как защититься от энергетических вампиров
Федеральное агентство новостей  / 

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