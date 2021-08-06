Дамба уберегла Петербург от 26 наводнений за десять лет работы

Ветер, снег, волны. Со штормом ведет борьбу комплекс защитных сооружений. Вот уже десять лет он предотвращает наводнения в Санкт-Петербурге. 26 раз уровень воды превышал критическую отметку для города — 1,6 метров над уровнем моря.

Эксперты замечают: с меняющимися климатическими условиями сезон наводнений смещается.

«Если в XVIII, XIX веках основное количество подъемов воды наблюдалось в сентябре и октябре, то в настоящее время это декабрь и январь. Как показала практика последних двух лет, это еще и февраль с мартом. В 2019 году комплекс предотвратил зимнее наводнение в марте. Толщина льда была до 50 сантиметров», — рассказал начальник отдела информации управления публичных коммуникаций защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений Дмитрий Другачев.

Самое большое наводнение, которое смог предотвратить комплекс защитных сооружений, зафиксировали в первый год эксплуатации. Этот потоп мог бы стать четвертым по масштабам разрушений в истории города.

«Также были наводнения в 2015 году, которые вошли бы в историю, потому что таких наводнений в принципе не было. Одно было с тремя пиками наводнений, тогда комплекс был закрыт 41 час. Это максимальное время, на которое закрывался комплекс», — пояснил заместитель генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений Игорь Полищук.

Общий ущерб за десять лет, по минимальным оценкам, мог составить 120 миллиардов рублей. Но жители не замечают изменений, а значит — комплекс справляется! Здесь работает больше 150 человек. В экстренной ситуации на месте появляются 80 сотрудников. Дамба закрывается в течение 75 минут, начиная с судопропускных и водопропускных сооружений.

«Вопрос внезапности, извините, решен полностью. Работает система предупреждения угрозы наводнения: за 72 часа она дает предварительные прогнозы о возможности подъема уровня воды в городе», — подчеркнул Дмитрий Другачев.

Нагонные волны идут из Балтики и попадают в акваторию Невской губы. Здесь и расположен КЗС. При чрезвычайной ситуации работают приводы — они сводят створки. Водоборты работают как подводные лодки, идут по воде, отсеки наполняются водой и опускаются, сдерживая сильный напор. Санкт-Петербург в безопасности!