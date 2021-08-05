Волонтеры Красноярска помогают малоимущим семьям собрать детей в школу

Красноярск, 5 августа. Волонтеры Красноярска начали сбор канцелярии, тетрадей и одежды для помощи малообеспеченным семьям, которые не имеют возможности купить ребенку все необходимое к школе.

Акция проходит уже не первый год. Фонд «Счастливые дети» в очередной раз организовал благотворительную акцию. В крупных сетях супермаркетов волонтеры поставили специальные тележки, в которую каждый горожанин может положить какой-то школьный атрибут.

Тем самым они помогают семьям, которые попали в трудную ситуацию. Жители Красноярска не остались равнодушными и поддерживают детишек, чтобы 1 сентября они могли пойти в школу, заявила специалист по связям с общественностью Благотворительного фонда Галина Катеринич.

Волонтеры движения «Счастливый Нижний Новгород» третий год трудятся над тем, чтобы сделать мир чище, а жизнь детей-сирот — интереснее. Обычные горожане расчищают от мусора берега водоемов и с праздниками наведываются в детские дома и интернаты.