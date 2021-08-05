Физический износ организма научились прогнозировать по обычному анализу крови

Лондон, 5 августа. Спрогнозировать физический износ организма можно с помощью обычного анализа крови, выяснили специалисты из Королевского университета Белфаста.

Инновационные способы оценки уровня стресса по показателям обычного анализа крови помогают предсказать будущее состояние здоровья человека на срок до пяти лет. Биомаркеры способны спрогнозировать физический износ организма, предоставляя более точные данные, согласно результатам исследования.

«Ранние признаки старения, связанного со стрессом, которые в конечном итоге могут привести к хроническим заболеваниям и даже ранней смерти, может быть трудно обнаружить у более молодых и здоровых групп населения», — предостерегли эксперты.

Процесс старения можно замедлить, включив в рацион питания ряд продуктов. На состояние здоровья благотворно влияет употребление авокадо, жирной рыбы, оливкового масла, черники, клубники, малины, ежевики, листовой зелени и орехов.