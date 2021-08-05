В МГИМО назвали главное препятствие на пути к улучшению российско-грузинского диалога

Санкт-Петербург, 5 августа. Одно существенное препятствие вот уже более десяти лет мешает наладить конструктивный диалог между Москвой и Тбилиси, заявил старший научный сотрудник МГИМО Николай Силаев.

Пути нормализации русско-грузинских отношений Силаев обсудил в ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот». Сотрудник центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД РФ подчеркнул, что после ухода президента Грузии Михаила Саакашвили ситуация не изменилась и не должна была изменяться, так как главный камень преткновения все еще не устранен.

«Для Грузии категорически неприемлемо, что Россия признает Абхазию и Южную Осетию как независимые государствава, Грузия считает, что это признание не позволяет развивать политический диалог с Россией. Более того, общественно-политическая атмосфера в Грузии такова, что если кто-то заикнется о восстановлении диалога, будет немедленно объявлен агентом Кремля и предателем родины», — подчеркнул Силаев.

Сложные отношения между Москвой и Тбилиси не позволяют реализовать некоторые права и свободы россиян, оказавшихся в Грузии. Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, избирательные участки на осенних парламентских выборах в Грузии работать не будут.