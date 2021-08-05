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Тимановская выбрала Польшу для переезда по совету родителей
Спорт
Тимановская выбрала Польшу для переезда по совету родителей
instagram.com  /  @kristi_timanovskaya

Варшава, 5 августа. Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская объяснила, почему она переехала именно в Польшу после скандала на Олимпийских играх в Токио.

Спортсменка получила польскую гуманитарную визу. По словам Тимановской, она хочет продолжить спортивную карьеру в европейской стране.

«Мы выбрали Польшу, потому что я также общалась с родителями», — рассказала бегунья на пресс-конференции.

Отец и мать посоветовали легкоатлетке перебраться именно в эту страну, поскольку здесь они, скорее всего, смогут навещать дочь. При этом Тимановская пока не задумывалась о политическом убежище в Польше, пишет сайт 360tv.ru.

Напомним, во время Олимпиады белорусская легкоатлетка раскритиковала спортивные власти своей страны в соцсетях, возмутившись необходимостью бежать эстафету 4х400 метров. Из-за невыполнения требований тренерского штаба Тимановскую сняли с Игр.

Бегунья отказалась лететь из Токио на родину и заявила, что будет просить политическое убежище на Западе. После скандала спортсменку уволили из белорусского центра олимпийской подготовки.

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белоруссия польша тимановская
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