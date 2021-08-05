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Правительство ЦАР запускает культурную программу для сплочения жителей Банги
Весь мир
Правительство ЦАР запускает культурную программу для сплочения жителей Банги
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 4 августа. В середине августа во Дворце спорта Банги состоится крупное мероприятие, главной целью которого должно стать объединение жителей республики, сообщает издание Ndjoni Sango.

Акция состоится при активной поддержке министерства искусства, культуры и туризма, а также минспорта, молодежи и гражданского развития. В общей сложности мероприятие соберет 22 коллектива, среди которых художники, артисты, комики, танцоры и музыканты. Увидеть их работы можно 13 и 14 августа. Организаторы уверены, что именно такие инициативы способны сплотить гражданское население и отвлечь его от образовавшегося кризиса в стране.

Правительство ЦАР запускает культурную программу для сплочения жителей Банги
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Ранее ФАН сообщал, что 12 и 13 августа центральноафриканцы отметят первый День культуры и национальной солидарности по случаю 61-й годовщины независимости страны. Откроет событие большой коллектив танцоров, который пройдет по самым крупным улицам города Банги.

Проведение праздников и подобных мероприятий стало возможным после возвращения в Центральноафриканскую Республику мира и порядка. В этом государству помогли российские инструкторы.

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африка день независимости цар дворец спорта культурное мероприятие
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