Правительство ЦАР запускает культурную программу для сплочения жителей Банги

Банги, 4 августа. В середине августа во Дворце спорта Банги состоится крупное мероприятие, главной целью которого должно стать объединение жителей республики, сообщает издание Ndjoni Sango.

Акция состоится при активной поддержке министерства искусства, культуры и туризма, а также минспорта, молодежи и гражданского развития. В общей сложности мероприятие соберет 22 коллектива, среди которых художники, артисты, комики, танцоры и музыканты. Увидеть их работы можно 13 и 14 августа. Организаторы уверены, что именно такие инициативы способны сплотить гражданское население и отвлечь его от образовавшегося кризиса в стране.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Ранее ФАН сообщал, что 12 и 13 августа центральноафриканцы отметят первый День культуры и национальной солидарности по случаю 61-й годовщины независимости страны. Откроет событие большой коллектив танцоров, который пройдет по самым крупным улицам города Банги.

Проведение праздников и подобных мероприятий стало возможным после возвращения в Центральноафриканскую Республику мира и порядка. В этом государству помогли российские инструкторы.