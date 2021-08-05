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Кинокритик объяснил успех «Майора Грома» на Netflix однообразием продукции Marvel или DC

  /   Обновлено: 05 августа 2021 19:08
Общество
Кинокритик объяснил успех «Майора Грома» на Netflix однообразием продукции Marvel или DC
Кадр из трейлера к фильму «Майор Гром»

Москва, 5 августа. Российский кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» стал популярным фильмом у пользователей Netflix. Кинокритик Василий Корецкий уверен, что лента показала свежий взгляд на жанр.

После провальных прокатов фильма «Майор Гром: Чумной доктор» в России создатели картины были ошарашены его успехом на западе. Если российские зрители отнеслись к первому отечественному кинокомиксу с недоверием и скепсисом, то вот пользователи Netflix находят в ленте новый взгляд на жанр. Кинокритик Василий Корецкий объяснил, что популярность «Майора Грома» у иностранцев связана с однообразием супергеройских фильмов, которые штампуют студии Marvel или DC.

По словам эксперта, даже в Америке всем надоели голливудские блокбастеры по мотивам комиксов с похожими сюжетами и стилистикой. Он отмели, что российский фантастический фильм просто стал для иностранцев глотком свежего воздуха. Корецкий утверждает, что подобный успех был у картин Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» и «Дневной дозор».

«В России их преподносили как технологический прорыв, за рубежом их полюбили за то, что они олдскульные, обшарпанные, скорее аналоговые, а не цифровые», — пояснил кинокритик в беседе с NEWS.ru.

В июле кинокомикс «Майор Гром: Чумной доктор» возглавил рейтинг самых популярных фильмов Netflix. Согласно данным просмотров, лента о петербургском майоре полиции обогнала даже «Улицу страха: 1994» и «Кроваво-красное небо».

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