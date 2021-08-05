Эндокринолог предупредил о проблемах с костями после интервального голодания

Москва, 5 августа. Многие сторонники здорового образа жизни придерживаются интервального голодания. Однако это не всегда полезно.

Интервальное голодание заключается в том, что употреблять пищу можно лишь в течение восьми часов, а оставшиеся 16 — ничего не есть. Практика в первую очередь направлена на контроль за режимом. В некоторых случаях интервальное голодание может навредить здоровью, считает врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Сторонники такой практики ориентируются на нобелевского лауреата по физиологии и медицине Есинори Осуми. Ряд публикаций свидетельствуют, что ученый доказал будто бы периоды голодания способствуют обновлению клеток и могут препятствовать развитию диабета и рака. В действительности это не совсем так. Такая практика приводит к дефициту мышечной массы, потере зубов и саркопении, то есть проблемам с костями.

«Например, известно, что голодание работает в оба конца — и подавляет рост клеток, и, наоборот, стимулирует. Как сделать так, чтобы оно только подавляло и этим помогало, например, лечить рак — пока непонятно. Однако оголтелые сторонники голодания слышат только первую часть теоремы. Кроме того, уважаемый ученый лично сообщил на лекции, что уже устал открещиваться от интервального голодания», — напомнила Зухра Павлова.

Специалисты не советуют мужчинам и женщинам слишком активно сбрасывать вес. Это может обернуться, напротив, очень быстрым набором лишних килограммов. Слишком активное похудение провоцирует проблемы с иммунитетом.