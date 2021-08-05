Более 60 нелегальных мигрантов задержаны на белорусско-польской границе

Варшава, 5 августа. Специалисты Подляского пограничного отряда задержали 62 человека во время незаконного пересечения польско-белорусской границы. Пограничникам пришлось прибегнуть к помощи полиции.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Пограничную службу Польши. В ведомстве уточнили, что это самая большая группа задержанных мигрантов за один день.

Среди нелегалов 50 граждан Ирака, 11 человек из Ирана и 1 гражданин Камеруна. Также за пособничество в незаконном пересечении границы был задержан житель Украины.

Нелегальные мигранты, среди которых 13 детей, будут размещены в охраняемых центрах для иностранцев.

Ранее полицейские задержали 36 нелегальных мигрантов по итогам проверки документов в Петербурге.