Не умеет быть сволочью: режиссер Антон Федотов об актрисе Марине Могилевской

Советская, украинская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка Российской Федерации Марина Могилевская сегодня празднует свой 51-й день рождения. О том, какова артистка в обычной жизни и в работе, в беседе с ФАН рассказал кинорежиссер Антон Федотов.

Собеседник поделился впечатлениями от работы с артисткой над фильмом «Кухня. Последняя битва».

«Марина полностью открыта для людей, которые ей симпатичны. При первой встрече она может показаться совершенно неприступной скалой. Мне было крайне приятно с ней работать. Она совершенно очаровательная женщина. Профессиональная артистка. Очень азартная, легкая. Несмотря на выматывающие съемки, она никогда не показывала усталости», — сказал кинорежиссер.

Антон Федотов также вспомнил случай, который много говорит о Марине Могилевской.

«Как-то она сказала: «Антон, я, может, что-то неправильно делаю? Не могу быть сволочью. А такое ощущение, что в современном бизнесе надо быть сволочью, тогда все начнут тебя уважать». Я ей сказал: «Лучше не старайся. Оставайся такой приятной, какая есть». Видимо она решила, что уважение к артисткам, которые приходят на съемочную площадку и устраивают скандалы, намного выше, чем к ней», — поведал собеседник ФАН.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

В завершение он поделился сердечными поздравлениями в адрес именинницы.

«Ролей! Она достойна больших, ярких ролей. Она молодец! Держит все на себе — и свою жизнь, и своих близких. Думаю, для полного счастья ей необходима крайне увлекательная работа», — подытожил Антон Федотов.

Ранее кинорежиссер Александр Баршак через ФАН поздравил с днем рождения музыкального критика, продюсера Михаила Козырева. По словам собеседника, именинник обладает темпераментом истинного русского интеллигента.