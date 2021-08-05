Правительство РФ не будет продлевать регулирование цен на масло

Москва, 5 августа. Договоренности о стабилизации цен на подсолнечное масло в России закончат свое действие в заранее установленный срок, который останется без изменений.

Продление соглашений с участниками рынка не планируется, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Заморозка цен на подсолнечное масло закончится 1 октября текущего года, приводит его слова «Интерфакс».

«Постоянно действующих механизмов, которые приняты, будет достаточно, поэтому соглашения закончат свое действие», — подтвердил он.

Данные меры действовали больше шести месяцев. Минпромторг, минсельхоз и крупные поставщики с ретейлерами заключили сделку 16 декабря 2020 года из-за резкого скачка цен. О динамике стоимости подсолнечного масла ранее рассказывал экономист Артем Голубев в материале ФАН.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в недавнем интервью Financial Times заявила, что россияне боятся подорожания и начинают запасаться товарами, а это как раз провоцирует рост цен. У населения нет доверия к действиям регулятора, который всегда будет искать способы возвращения инфляции к необходимому показателю, цитирует ее INFOX.