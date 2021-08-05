Пингвинят редкого вида подселили ко взрослым в зоопарке Цинциннати

Сотрудники американского зоопарка Цинциннати выпустили едва оперившихся птенцов в общий вольер, где живет колония взрослых пингвинов разных видов.

Как пройдет адаптация малышей, пока не ясно, но зоологи уверены: птицы найдут общий язык, и зрелые особи обязательно подставят крыло своим младшим сородичам.

Северные хохлатые пингвины обитают на островах субантарктического региона и до сих пор находятся под угрозой исчезновения. Нередко их называют пингвинами-скалолазами за уникальную для этих птиц способность карабкаться по крутым скалам.