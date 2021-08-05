Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 22:32
22:22
Общество
Видео с ребенком в луже под дождем заинтересовало новгородских прокуроров
22:21
Политика
Киев обеспечит безопасность голосования россиян на выборах в Госдуму
22:21
Ливия
Боевики ИГ захватили несколько городов на западе Ливии
22:20
Африка
Нападение боевиков в Республике Чад унесло жизни 28 военнослужащих
22:17
Африка
Боевики атаковали несколько городов в Нигерии и убили десятки мирных жителей
22:11
Африка
Русское золото и ганская бронза: спортсмены поздравили друг друга с победой
22:08
Африка
Вторая сессия Экономического и Социального Совета открылась в ЦАР
22:00
ФАН-ТВ
Пингвинят редкого вида подселили ко взрослым в зоопарке Цинциннати
22:00
Общество
Эксперт назвал причины захвата украинского кабмина бывшим «ветераном АТО»
21:55
Судан
Суданские врачи объявили двухдневную забастовку
Все новости

Пингвинят редкого вида подселили ко взрослым в зоопарке Цинциннати
ФАН-ТВ
Пингвинят редкого вида подселили ко взрослым в зоопарке Цинциннати

Сотрудники американского зоопарка Цинциннати выпустили едва оперившихся птенцов в общий вольер, где живет колония взрослых пингвинов разных видов.

Как пройдет адаптация малышей, пока не ясно, но зоологи уверены: птицы найдут общий язык, и зрелые особи обязательно подставят крыло своим младшим сородичам.

Северные хохлатые пингвины обитают на островах субантарктического региона и до сих пор находятся под угрозой исчезновения. Нередко их называют пингвинами-скалолазами за уникальную для этих птиц способность карабкаться по крутым скалам.

Вернуться назад

Все новости / ФАН-ТВ / Пингвинят редкого вида подселили ко взрослым в зоопарке Цинциннати
сша птицы зоопарк природа пингвины
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru