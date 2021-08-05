Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 19:34
19:32
Политика
Названа главная причина, почему Украина никогда не войдет в Евросоюз
19:32
Политика
Регионовед Силаев поставил точку в спорах о роли Грузии в событиях 2008 года
19:30
Ливия
Ливийское правительство обсудит интеграцию боевиков в госучреждения
19:30
ФАН-ТВ
Зоопарки мира отмечают Международный день дымчатого леопарда
19:29
Общество
Пермские ветеринары спасли бельчонка со сломанными лапками
19:29
Интервью
Польский политолог объяснил интерес Варшавы к Тимановской конкуренцией с Вильнюсом
19:28
Общество
Создательница вакцины от коронавируса стала прообразом куклы Barbie
19:28
Общество
Онищенко высказался о возможном снижении общего интеллектуального уровня населения
19:26
Армия
Шойгу планирует проверить ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Красмаш»
19:24
Экономика
Авиакомпания «Россия» потратит более 23 млрд рублей на самолеты SSJ-100
Все новости

Школьница инсценировала самоубийство для привлечения внимания матери в Подольске
Происшествия
Школьница инсценировала самоубийство для привлечения внимания матери в Подольске
freepik.com  / 

Подольск, 5 августа. Школьница из подмосковного Подольска инсценировала самоубийство перед матерью, чтобы пробудить в ней привязанность. Как стало известно ФАН, девочка перед приходом родительницы уснула, выпив таблеток.

В больницу Подольска 3 августа была доставлена местная несовершеннолетняя жительница в неясном состоянии: врачи диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. Состояние пациентки не вызывало опасений у медиков, однако они сообщили правоохранителям о произошедшем.

К девочке в больницу приехали представители силовых структур. Первоначально рассматривалась версия, что пострадавшая пыталась покончить жизнь самоубийством. Однако после беседы с больной все встало на свои места.

«Школьница была обделена вниманием матери, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Из-за плохих отношений с родительницей она рано начала жить половой жизнью. Но материнское равнодушие к своей персоне не давало ей покоя, и она решила инсценировать самоубийство».

Девочка провернула трюк. Она посчитала, что если мама поймет, что может потерять родную дочь, то будет лучше к ней относиться.

«Перед приходом матери дочь выпила пару таблеток и сделала вид, что уснула. Мама увидела свое чадо, якобы не подающее признаков жизни, и вызвала врачей скорой помощи. Однако буквально через несколько минут стало понятно, что переживания матери напрасны», — дополнил источник.

По факту вступления в половой контакт с несовершеннолетней следователи ГСУ СК России по Московской области задержали 38-летнего неработающего жителя Подольска. Он не стал отрицать вину в совершенном преступлении, и его оставили на подписке о невыезде.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Школьница инсценировала самоубийство для привлечения внимания матери в Подольске
дети инсценировка самоубийства
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru