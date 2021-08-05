Школьница инсценировала самоубийство для привлечения внимания матери в Подольске

Подольск, 5 августа. Школьница из подмосковного Подольска инсценировала самоубийство перед матерью, чтобы пробудить в ней привязанность. Как стало известно ФАН, девочка перед приходом родительницы уснула, выпив таблеток.

В больницу Подольска 3 августа была доставлена местная несовершеннолетняя жительница в неясном состоянии: врачи диагностировали у нее отравление неизвестным веществом. Состояние пациентки не вызывало опасений у медиков, однако они сообщили правоохранителям о произошедшем.

К девочке в больницу приехали представители силовых структур. Первоначально рассматривалась версия, что пострадавшая пыталась покончить жизнь самоубийством. Однако после беседы с больной все встало на свои места.

«Школьница была обделена вниманием матери, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Из-за плохих отношений с родительницей она рано начала жить половой жизнью. Но материнское равнодушие к своей персоне не давало ей покоя, и она решила инсценировать самоубийство».

Девочка провернула трюк. Она посчитала, что если мама поймет, что может потерять родную дочь, то будет лучше к ней относиться.

«Перед приходом матери дочь выпила пару таблеток и сделала вид, что уснула. Мама увидела свое чадо, якобы не подающее признаков жизни, и вызвала врачей скорой помощи. Однако буквально через несколько минут стало понятно, что переживания матери напрасны», — дополнил источник.

По факту вступления в половой контакт с несовершеннолетней следователи ГСУ СК России по Московской области задержали 38-летнего неработающего жителя Подольска. Он не стал отрицать вину в совершенном преступлении, и его оставили на подписке о невыезде.