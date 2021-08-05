Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 19:34
19:32
Политика
Названа главная причина, почему Украина никогда не войдет в Евросоюз
19:32
Политика
Регионовед Силаев поставил точку в спорах о роли Грузии в событиях 2008 года
19:30
Ливия
Ливийское правительство обсудит интеграцию боевиков в госучреждения
19:30
ФАН-ТВ
Зоопарки мира отмечают Международный день дымчатого леопарда
19:29
Общество
Пермские ветеринары спасли бельчонка со сломанными лапками
19:29
Интервью
Польский политолог объяснил интерес Варшавы к Тимановской конкуренцией с Вильнюсом
19:28
Общество
Создательница вакцины от коронавируса стала прообразом куклы Barbie
19:28
Общество
Онищенко высказался о возможном снижении общего интеллектуального уровня населения
19:26
Армия
Шойгу планирует проверить ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Красмаш»
19:24
Экономика
Авиакомпания «Россия» потратит более 23 млрд рублей на самолеты SSJ-100
Все новости

В России опровергли информацию датских СМИ о проблемах с подлодкой «Орел»

  /   Обновлено: 05 августа 2021 19:04
Армия
В России опровергли информацию датских СМИ о проблемах с подлодкой «Орел»
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 5 августа. Сообщения датских СМИ о потере хода у атомной подлодки «Орел» не соответствуют действительности. Об этом сообщил военный источник.

По словам источника, субмарина «Орел» в штатном режиме прошла проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота ВМФ РФ, передает ТАСС.

«Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка «Орел» 30 июля при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности», — сказал он.

Ранее датские СМИ сообщили, что российская атомная подводная лодка «Орел» якобы потеряла ход в районе острова Сейеро. При этом журналисты утверждали, что после короткого простоя субмарина продолжила свое движение.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В России опровергли информацию датских СМИ о проблемах с подлодкой «Орел»
россия дания орел подлодка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru