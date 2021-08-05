В России опровергли информацию датских СМИ о проблемах с подлодкой «Орел»

Москва, 5 августа. Сообщения датских СМИ о потере хода у атомной подлодки «Орел» не соответствуют действительности. Об этом сообщил военный источник.

По словам источника, субмарина «Орел» в штатном режиме прошла проливы в составе отряда боевых кораблей Северного флота ВМФ РФ, передает ТАСС.

«Сообщения датских СМИ о том, что атомная подводная лодка «Орел» 30 июля при прохождении Балтийской проливной зоны потеряла ход, не соответствуют действительности», — сказал он.

Ранее датские СМИ сообщили, что российская атомная подводная лодка «Орел» якобы потеряла ход в районе острова Сейеро. При этом журналисты утверждали, что после короткого простоя субмарина продолжила свое движение.