Власти ЦАР пообещали улучшить распределение электроэнергии к началу 2022 года

Банги, 4 августа. Фотоэлектрические станции «Данзи» и «Сакаи», размещенные в административном центре префектуры Омбелла-Мпоко запустят в начале 2022 года, сообщили в министерстве развития энергетики и водных ресурсов.

«Работы по установке солнечных панелей продвигаются быстро. К тому же мы следим за соблюдением всех технических условий подрядчиком», — сообщил инженер компании Energie Centrafricaine (Enerca) Брис Батумас после посещения обеих площадок.

В свою очередь, министр энергетики и гидравлики Артур Бертран Пири выразил уверенность, что к марту–апрелю 2022 года подрядчик завершит все работы, после чего электростанции будут введены в эксплуатацию и «проблема с электричеством окончательно решится».

«Мы подадим электричество. От Банги до Зонго установим три специальных пилона, через которые будем распределять энергию через реку Убанги», — сообщил генеральный директор Enerca Тьерри Бендима.

Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

В 20 километрах от столицы, в районе Боали находится второе поле с солнечными панелями, которое, по данным властей, обеспечит страну 25 киловаттами солнечной энергии к концу 2022 года. Отметим, работы выполняются китайской компанией «Шаньси» (Shanxi Coking Coal Group) и финансируются Всемирным банком. На установку фотоэлектрических панелей потрачено порядка 45 миллионов долларов.

Ранее директор по новым и возобновляемым источникам энергии министерства энергетики и гидравлики ЦАР Виктор Сиобуа поделился информацией о запуске солнечной электростанции Сакаи. Он сообщил, что СЭС, расположенную неподалеку от Банги, намерены сдать в эксплуатацию до конца 2021 года. Электростанция обеспечит население примерно 15 МВт энергии.