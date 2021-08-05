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Дачник из Иркутска выстрелил в соседей из аэрозольного пистолета и попал в младенца

  /   Обновлено: 05 августа 2021 18:55
Происшествия
Дачник из Иркутска выстрелил в соседей из аэрозольного пистолета и попал в младенца
wikipedia.org  /  Aleksandr434343 / CC BY-SA 4.0

Иркутск, 5 августа. Конфликт между соседями-дачниками в Иркутской области обернулся травмами для десятимесячного ребенка.

Инцидент произошел в одном из дачных поселков под Иркутском. Между владельцами соседних участков разгорелась ссора. В какой-то момент один из них решил воспользоваться аэрозольным пистолетом.

Однако от выстрела пострадали не взрослые, а десятимесячный младенец. В результате инцидента мальчик получил ссадины и ушибы мягких тканей левого бедра, сообщает пресс-служба регионального СК.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Стрелок задержан. В данный момент проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых житель Петербурга получил огнестрельное ранение в бедро. Окровавленного мужчину обнаружили в салоне иномарки.

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