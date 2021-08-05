Дачник из Иркутска выстрелил в соседей из аэрозольного пистолета и попал в младенца

Иркутск, 5 августа. Конфликт между соседями-дачниками в Иркутской области обернулся травмами для десятимесячного ребенка.

Инцидент произошел в одном из дачных поселков под Иркутском. Между владельцами соседних участков разгорелась ссора. В какой-то момент один из них решил воспользоваться аэрозольным пистолетом.

Однако от выстрела пострадали не взрослые, а десятимесячный младенец. В результате инцидента мальчик получил ссадины и ушибы мягких тканей левого бедра, сообщает пресс-служба регионального СК.

В данный момент возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Стрелок задержан. В данный момент проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства, при которых житель Петербурга получил огнестрельное ранение в бедро. Окровавленного мужчину обнаружили в салоне иномарки.