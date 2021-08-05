Сборная России превзошла результат летней Олимпиады в Рио

Токио, 5 августа. Российские спортсмены, участвующие в летней Олимпиаде в Токио, превзошли результат сборной на Играх, проходивших в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

На предыдущей летней Олимпиаде россиянам удалось завоевать 55 медалей. При этом на Играх в Токио российские спортсмены уже заработали 57 наград.

Пока Россия находится на пятом месте в общем медальном зачете. На счету сборной уже 16 золотых, 21 серебряная и 20 бронзовых медалей, передает сайт 360tv.ru. 57-ю награду в копилку команды принес борец вольного стиля Артур Найфонов, который завоевал бронзу на турнире в весовой категории до 86 килограммов.

Две золотых медали заработали 5 августа борец Заур Угуев и боксер Альберт Батыргазиев. Награда последнего стала первым золотом, завоеванным россиянами в боксе на Олимпиаде в Токио.