Белгородские колонии обменялись заключенными для капремонта забора

Белгород, 5 августа. Исправительной колонии № 7 требуется отремонтировать кирпичный забор. Подрядчиком выступила соседская тюрьма № 6,

Расположенные по соседству белгородские колонии решили сделать капитальный ремонт за счет друг друга. На этот факт обратило внимание издание «Бел.ru».

На сайте госзакупок появилась информация, что исправительной колонии № 7 требуется отремонтировать кирпичный забор. Исполнителем выступит расположенное рядом в Валуйках исправительное учреждение № 6. Завершить работы по восстановлению должны не позднее 1 декабря текущего года. На ремонт планируется потратить 1,5 млн рублей.