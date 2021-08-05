Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 августа 19:33
19:32
Политика
Названа главная причина, почему Украина никогда не войдет в Евросоюз
19:32
Политика
Регионовед Силаев поставил точку в спорах о роли Грузии в событиях 2008 года
19:30
Ливия
Ливийское правительство обсудит интеграцию боевиков в госучреждения
19:30
ФАН-ТВ
Зоопарки мира отмечают Международный день дымчатого леопарда
19:29
Общество
Пермские ветеринары спасли бельчонка со сломанными лапками
19:29
Интервью
Польский политолог объяснил интерес Варшавы к Тимановской конкуренцией с Вильнюсом
19:28
Общество
Создательница вакцины от коронавируса стала прообразом куклы Barbie
19:28
Общество
Онищенко высказался о возможном снижении общего интеллектуального уровня населения
19:26
Армия
Шойгу планирует проверить ход выполнения гособоронзаказа на заводе «Красмаш»
19:24
Экономика
Авиакомпания «Россия» потратит более 23 млрд рублей на самолеты SSJ-100
Все новости

Белгородские колонии обменялись заключенными для капремонта забора
Происшествия
Белгородские колонии обменялись заключенными для капремонта забора
78.fsin.su  /  Пресс-служба УФСИН России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Белгород, 5 августа. Исправительной колонии № 7 требуется отремонтировать кирпичный забор. Подрядчиком выступила соседская тюрьма № 6,

Расположенные по соседству белгородские колонии решили сделать капитальный ремонт за счет друг друга. На этот факт обратило внимание издание «Бел.ru».

На сайте госзакупок появилась информация, что исправительной колонии № 7 требуется отремонтировать кирпичный забор. Исполнителем выступит расположенное рядом в Валуйках исправительное учреждение № 6. Завершить работы по восстановлению должны не позднее 1 декабря текущего года. На ремонт планируется потратить 1,5 млн рублей.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Белгородские колонии обменялись заключенными для капремонта забора
бюджет колония госзакупки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru