Ученые указали на важность диеты с низким гликемическим индексом для диабетиков

Москва, 5 августа. Диета с низким гликемическим индексом (ГИ) способна незначительно улучшить показатели больных диабетом людей, заявили ученые после проведенного исследования.

Такая диета снижает уровень сахара в крови и холестерин, оказывает положительное влияние на вес и другие факторы риска больных диабетом. Продукты с низким ГИ помогают поддерживать стабильный уровень сахара и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Диабетикам нужно употреблять овощи, фрукты, бобовые.

В исследовании принимали участие 1,6 тыс. человек среднего возраста с диабетом первого и второго типа и ожирением. Ученые проанализировали 27 рандомизированных испытаний и сделали вывод, который был опубликован в журнале BMJ. Диеты с низким ГИ оказывали незначительное, но клинически важное влияние на уровень сахара в крови.

Больным сахарным диабетом стоит обратить внимание на время употребления кофе. Чашка этого напитка сразу после пробуждения может вызвать скачок уровня сахара в крови, заявили ученые Центра питания, физических упражнений и метаболизма Университета Бата в Великобритании.