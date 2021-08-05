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Беременная Лиза Арзамасова устроила посиделки с 17-летним сыном Авербуха
Шоу-бизнес
Беременная Лиза Арзамасова устроила посиделки с 17-летним сыном Авербуха
Федеральное агентство новостей  /  Anatoly Lomohov/Global Look Press

Москва, 5 августа. Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова совсем скоро впервые станет мамой. На последних сроках беременности актриса проводит время с самыми близкими людьми.

В августе или начале сентября Илья Авербух и Елизавета Арзамасова станут родителями. Подробностями о личной жизни звездная пара предпочитает не делиться с поклонниками. Однако близкий знакомый актрисы сообщил, что она ждет мальчика. Сама звезда «Папиных дочек» в последнее время регулярно жалуется в соцсетях на перепады настроение из-за гормонов. Кроме того, Арзамасова, которая с иронией называет себя трудоголиком, уже успела соскучиться по работе за время декрета.

Скрасить время артистке помогают ее друзья и близкие. Недавно она отдохнула в компании супруга и его 17-летнего сына Мартина. Звезда «Папиных дочек» быстро нашла общий язык с пасынком и теперь регулярно проводят с ним время вдвоем.

Кадры с домашних посиделок показал на своей странице в Instagram сам Мартин. Сначала он снимал отца, который что-то сосредоточенно читал в телефоне, а затем перевел камеру на Лизу Арзамасову. Беременная актриса скорчила смешную гримасу, а потом заулыбалась Мартину.

Даже на последних сроках беременности Арзамасова старается поддерживать любимого мужа, который активно готовится к премьерам ледовых шоу. Актриса на днях отправилась в Ессентуки, где Авербух открывает школу фигурного катания.

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беременность семья авербух арзамасова
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