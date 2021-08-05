Харьковчанин предрек Зеленскому потерю Донбасса после его призыва к русским

Люди, ощущающие себя русскими, но живущие на Украине, будут возвращаться в Россию только вместе со своей землей. Об этом ФАН заявил харьковский политолог Алексей Самойлов, комментируя заявление Владимира Зеленского, в котором президент Украины призвал русских жителей Донбасса уезжать в Россию.

Политолог подчеркнул, что высказывания Зеленского очень слабо связаны с формальной логикой.

«Президент Украины выступает с заявлениями, которые, на его взгляд, должны отражать какие-то серьезные мысли, — отметил Самойлов. — Но я думаю, что он находится в состоянии паники и невозможности подобрать правильные слова и действия. Конечно, люди, ощущающие себя русскими, но являющиеся гражданами Украины, ничуть не меньше, чем Зеленский, имеют право на ту землю, где они родились, где они жили раньше и живут сейчас. В Донбассе, Одессе или Харькове — неважно, где именно».

Эксперт выразил непонимание из-за того, что президент Украины в принципе мог произнести подобные слова. Он добавил, что люди, имеющие право на землю, где они родились, могут уйти… вместе с этой территорией.

«Я имею в виду, что нужно не выкапывать землю лопатой, а просто уйти вместе с ней из состава Украины, — добавил собеседник ФАН. — Для этого есть специальный термин «ирредента», или возвращение народа вместе с землей в то сообщество, откуда он раньше по каким-то причинам ушел. Но Зеленский даже, наверное, слова такого не знает. Он фактически сказал, что русские в Донбассе уйдут вместе с землей, как Крым».

По оценкам Алексея Самойлова, если бы заявление Владимира Зеленского касалось Харькова, то больше половины жителей города продемонстрировали бы желание уйти в состав России.

«Господь послал испытание и украинцам, и россиянам: россиянам — слушать и видеть глупости Зеленского, а украинцам — жить под ним, — сыронизировал харьковчанин. — Но я думаю, что мучиться недолго осталось. Президент Украины потерял чувство реальности, поэтому заявления его неадекватны и вызывают досаду и раздражение».

Ранее ополченец ЛНР Александр Попов, воевавший против «айдаровца» Прохнича, угрожавшего взорвать здание правительства Украины, заявил ФАН, что большое количество неучтенного оружия и проблемы с психикой у отставников этого батальона приведут к тому, что вооруженные нападения на Украине будут продолжаться.