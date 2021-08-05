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Глава Чувашии поздравил легкоатлетку Анжелику Сидорову с олимпийским серебром
Спорт
Глава Чувашии поздравил легкоатлетку Анжелику Сидорову с олимпийским серебром
Global Look Press  /  Wang Lili/Xinhua

Чебоксары, 5 августа. Глава Чувашии Олег Николаев назвал серебряную медаль легкоатлетки Анжелики Сидоровой на Олимпийских играх в Токио поводом для гордости всех жителей республики.

Анжелика Сидорова стала серебряным призером Олимпиады по прыжкам с шестом. Легкоатлетка является воспитанницей центра спортивной подготовки сборных команд Чувашской Республики, поэтому ее успеху особенно обрадовались в Чувашии. Поздравил спортсменку и глава региона Олег Николаев.

Он отметил, что трудолюбие, упорство и мастерство помогли легкоатлетке добиться заветной цели в тяжелейшем финальном поединке. Глава Чувашии обратил внимание, что Сидорова принесла сборной России по легкой атлетике первую медаль за десять лет.

«Она стала настоящим подарком для миллионов российских болельщиков, поводом для большой гордости всех жителей Чувашской Республики. Желаю Вам новых спортивных успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго!» — говорится в поздравительной телеграмме Олега Николаева.

Легкоатлетка Анжелика Сидорова на летних Олимпийских играх в Токио завоевала серебро по прыжкам с шестом, преодолев планку на высоте 4,85 метров. Россиянка попыталась взять высоту в 4,90 и 4,95 метра, однако несколько попыток не увенчались успехом. Олимпийской чемпионкой стала американка Кэти Нажотт с результатом 4,90 метров.

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