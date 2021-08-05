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Педиатр рассказала, чем опасен график мытья детей как у Милы Кунис
Общество
Педиатр рассказала, чем опасен график мытья детей как у Милы Кунис
Global Look Press  /  Mayer/face to face

Уже как минимум две пары Голливуда отказываются мыть своих детей каждый день. Например, Мила Кунис и Эштон Кутчер недавно признались, что моют детей мылом один-два раза в неделю, а в остальных случаях делают это по мере необходимости.

Вслед за ними Кристен Белл и Дэкс Шепард выработали свою систему: детям нужен душ, лишь когда от них начинает неприятно пахнуть. По мнению родителей, это сигнал организма, что на теле появились бактерии, которые нужно смыть.

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова в беседе с ФАН рассказала, безопасно ли не мыть ребенка каждый день, и объяснила, с какой периодичностью это нужно делать.

«Каждый день мыть детей и тереть их с мылом не нужно, потому что кожа ребенка нежная, у нее есть свой защитный барьер в виде жировой пленки. Поэтому можно просто ополоснуть водой в душе», — рассказала собеседница агентства.

Педиатр рассказала, чем опасен график мытья детей как у Милы Кунис
pixabay.com  / 

Важный момент: нужно пользоваться средствами, которые рекомендованы именно для детей. До 12 лет покупать ребенку взрослые средства нельзя, пояснила педиатр.

«С точки зрения гигиены очень важно принимать душ утром и вечером. Ребенка, который еще не ползает, с мылом мыть не нужно. Использовать средство в душе можно два-три раза в неделю. Если ребенок летом гулял в песочнице или купался в водоеме, к примеру, то в таком случае можно купать его с мылом, которое подходит в его возрасте», — добавила врач.

Ирина Добрецова объяснила, что мыть ребенка нужно не только тогда, когда от него появился неприятный запах, а в зависимости от того, с чем он контактировал на протяжении дня.

«Чтобы не нарушить защитный баланс кожи, нужно после мыла пользоваться лосьоном или молочком, в которых нет вредных компонентов», — резюмировала собеседница ФАН.

Ранее врач-педиатр «Инвитро-Центр» Елена Гунько перечислила самые опасные для детей места в квартире. В частности, следует оберегать малышей от мест, где есть острые углы, бытовая химия, розетки.

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