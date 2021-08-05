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Меньшиков меняет корифеев на своих учеников в Театре Ермоловой
Общество
Меньшиков меняет корифеев на своих учеников в Театре Ермоловой
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Пока скандал вокруг сокращения 18 актеров в Московском драматическом театре имени Ермоловой продолжает разгораться, Олег Меньшиков активно подписывает актеров на новые постановки. Театр заключает контракты с приглашенными артистами даже в межсезонье. Среди них не все известные звезды, на которых пойдет зритель, есть и совсем новые лица, не имеющие никакой практики, многие из которых еще учатся в театральных вузах. В основном в ГИТИС, в мастерской Меньшикова.

Конечно, среди приглашенных актеров есть и настоящие звезды, такие как Сергей Чонишвили, занятый в «Дачниках», Артем Ткаченко, приглашенный в «Текст», ну и совсем молодой, но уже очень популярный Иван Янковский, играющий Зилова в «Утиной охоте» Александра Вампилова. Но большинство актеров неискушенному зрителю незнакомы совсем: Асель Турдубаева, Хасбулат Татаров, Полина Татарова, Александра Милешина, Илья Лейбин, Вячеслав Копейкин, Богдан Жилин, Данила Гульков и так далее. Все они студенты ГИТИСа, из мастерской Олега Меньшикова. Контракты актеров зависят от предлагаемых ролей, иногда это символические 26 тысяч рублей за выход на сцену. Но последние, июльские, уже довольно серьезные — около 200–400 тысяч рублей.

Насколько омоложение театра пойдет ему на пользу, покажет время. Но в Театре Ермоловой скоро не останется никого, кто приходил служить еще при Владимире Андрееве

Ранее дочь великого советского актера Анатолия Папанова, Елена, рассказала ФАН, почему Олег Меньшиков занес ее в черный список и поставил под сокращение.

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скандал театр увольнение актеры меньшиков
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