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Резкий рост стоимости энергии стал шоком для стран Евросоюза

  /   Обновлено: 05 августа 2021 18:37
Экономика
Резкий рост стоимости энергии стал шоком для стран Евросоюза
pixabay.com  /  PD

Брюссель, 5 августа. Внезапный рост цен на энергоресурсы негативно сказался на экономике стран Европейского союза.

Влияние энергосферы отчетливо видно на примере Германии. «Лента.ру» сообщает, что оптовая стоимость электроэнергии там поднялась в среднем на 60% с начала года. Это повысило издержки для бизнеса, из-за чего многие компании рискуют закрыться.

Шокирующий эффект также очевиден из-за проекта ЕС по декарбонизации экономических процессов. Чтобы получать энергию из ископаемого топлива, предприятию нужно приобретать дорогостоящее разрешение. Дополнительный дефицит вызван нехваткой газа.

Компания «Газпром» поддерживает высокий спрос на европейском рынке, замедляя поставки. Компания объявила, что приоритетная задача России состоит в наполнении собственных подземных хранилищ.

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евросоюз энергия кризис электричество
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