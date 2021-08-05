Российские военные размещены на границе между Арменией и Азербайджаном

Ереван, 5 августа. Военнослужащие ВС РФ были размещены на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области. Об этом заявили в армянском министерстве обороны.

Согласно заявлению военного ведомства, в данный момент на месте ведется строительство инфраструктуры, необходимой для пребывания пограничников.

Ранее представители Министерства обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении открыли огонь по населенному пункту в нахичеванском направлении. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах приграничных территорий, так как в последнее время ситуация в регионе обострилась.