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Российские военные размещены на границе между Арменией и Азербайджаном

  /   Обновлено: 05 августа 2021 18:38
Армия
Российские военные размещены на границе между Арменией и Азербайджаном
wikipedia.org  /  RIA Novosti archive / CC BY-SA 3.0

Ереван, 5 августа. Военнослужащие ВС РФ были размещены на границе Армении и Азербайджана в Тавушской области. Об этом заявили в армянском министерстве обороны.

Согласно заявлению военного ведомства, в данный момент на месте ведется строительство инфраструктуры, необходимой для пребывания пограничников.

Ранее представители Министерства обороны Азербайджана заявили, что Вооруженные силы Армении открыли огонь по населенному пункту в нахичеванском направлении. Стороны регулярно обвиняют друг друга в обстрелах приграничных территорий, так как в последнее время ситуация в регионе обострилась.

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