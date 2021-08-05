Политолог Шпунт объяснил причину прибытия в Британию рекордного числа нелегалов

Последствия Brexit делают Британию целью номер один для нарастающего потока мигрантов с Ближнего Востока. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, профессор Высшей школы экономики, заместитель генерального директора Института региональных проблем Александр Шпунт.

Эксперт прокомментировал новость о том, что за день в Британию прибыло рекордное количество мигрантов.

«Этот рекорд сам по себе ничего не значит. Может, сегодня просто поймали больше, чем вчера. Поток мигрантов в Британию действительно растет. Во многом это связано с Brexit. Кто-то из нелегалов рассчитывает использовать неопределенное в настоящий момент положение Британии по отношению к континентальной Европе. Это создает комфортную ситуацию, чтобы легализоваться», — сказал специалист.

Александр Шпунт также отметил, что в Букингемском дворце не должны строить иллюзий по поводу непрошенных гостей.

«Цель каждого мигранта, который приезжает в Британию и континентальную Европу, не в том, чтобы заработать деньги и вернуться к себе в Африку или на Ближний Восток, а в том, чтобы остаться навсегда. Лондон стал приоритетной целью из-за неурегулированных вопросов с Брюсселем», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он добавил, что даже недавний рекорд не стал потрясением ни для Лондона, ни для ЕС.

«Британия будет стоять как стояла. Букингемский дворец не рухнет. Через Ла-Манш не построят мост для мигрантов. Будет больше полицейских операций. Европа живет в такой ситуации более десяти лет. Поток беженцев стал каналом нелегальной миграции для тех, кто может заработать денег», — резюмировал профессор.

Ранее Александр Шпунт в беседе с ФАН объяснил, почему все больше американцев перестает доверять президенту Америки Джо Байдену. По словам эксперта, причиной этого стала неспособность властей остановить бушующую в стране пандемию коронавируса.