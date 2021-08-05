Фильмы с Максимом Виторганом и Аглаей Тарасовой вошли в программу фестиваля «Короче»

Москва, 5 августа. Конкурсная программа фестиваля короткометражного кино «Короче» будет состоять из 36 работ, сообщила пресс-служба мероприятия.

Фестиваль проведут в Калининграде с 20 по 22 августа. «Короче» пройдет в очном формате, несмотря на пандемию коронавируса.

«Программа собралась очень объемная и разножанровая», — отметила член отборочной комиссии фестиваля Надежда Королева.

По ее словам, на мероприятии покажут комедии, мелодрамы, документальные, а также остросоциальные ленты и работы в жанре мокьюментари (псевдодокументалистика). Среди фильмов, вошедших в программу «Короче», есть кинокартины с Максимом Виторганом, Аглаей Тарасовой, Кириллом Кяро и другими известными актерами.

Ранее стало известно, что осенью в Иваново пройдет фестиваль сериалов «Пилот». Мероприятие, существующее с 2018 года, проведут в третий раз.