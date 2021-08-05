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Генпрокуратура Украины готова рассекретить материалы по боям за Иловайск в 2014 году

  /   Обновлено: 05 августа 2021 18:37
Армия
Генпрокуратура Украины готова рассекретить материалы по боям за Иловайск в 2014 году
facebook.com  /  Міністерство оборони України

Киев, 5 августа. Офис генпрокурора Украины рассекретит данные о боях под Иловайском в 2014 году, заявила глава ведомства Ирина Венедиктова.

Заявление она сделала во время седьмой ежегодной встречи с родственниками погибших во время годовщины боев под Иловайском. Генпрокуратура Украины приняла решение рассекретить материалы уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск. СБУ уже направила соответствующие ходатайства в Генштаб ВСУ и другие органы, уточнила Венедиктова.

В конце августа 2014 года подразделения украинской армии были окружены под Иловайском. Там они понесли серьезные потери: 366 солдат были убиты, 429 получили ранения различной степени тяжести, еще 300 попали в плен.

Генерал ВСУ Николай Маломуж ранее объяснил, почему бойцы спецподразделения «Альфа» в 2014 году испугались безоружных жителей Крыма и Донбасса. Солдаты попросту бежали от мирного населения, добавил он.

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украина всу иловайск
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