Генпрокуратура Украины готова рассекретить материалы по боям за Иловайск в 2014 году

Киев, 5 августа. Офис генпрокурора Украины рассекретит данные о боях под Иловайском в 2014 году, заявила глава ведомства Ирина Венедиктова.

Заявление она сделала во время седьмой ежегодной встречи с родственниками погибших во время годовщины боев под Иловайском. Генпрокуратура Украины приняла решение рассекретить материалы уголовного производства в отношении организации и проведения боевых действий в районе города Иловайск. СБУ уже направила соответствующие ходатайства в Генштаб ВСУ и другие органы, уточнила Венедиктова.

В конце августа 2014 года подразделения украинской армии были окружены под Иловайском. Там они понесли серьезные потери: 366 солдат были убиты, 429 получили ранения различной степени тяжести, еще 300 попали в плен.

Генерал ВСУ Николай Маломуж ранее объяснил, почему бойцы спецподразделения «Альфа» в 2014 году испугались безоружных жителей Крыма и Донбасса. Солдаты попросту бежали от мирного населения, добавил он.